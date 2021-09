El oficialismo K, buscará “ver en qué provincias es posible mantener los senadores que necesitan para el quorum”

POSADAS. Para la politóloga Milva Carlino, si bien no es imposible que el gobierno nacional y el Frente de Todos, revierta el resultado de las PASO en las generales de Noviembre, será una tarea muy difícil, porque hay un muy claro mensaje del electorado de rechazo a la gestión y porque mucha gente que no fue a votar en las primarias, sí lo hará en las legislativas donde se define la conformación del Congreso de la Nación.

Así pues, el oficialismo se concentrará “quirúrgicamente” para ver en cada provincia en las que perdieron las PASO, dónde y cómo podrían recuperar bancas de Senadores, con el objetivo de mantener el quorum en la Cámara alta que preside la vice Cristina Kirchner.

No obstante, Carlino aclaró que toda medida que se tome, será vista como “electoralista”. Comenzando por el cambio de nombres en el Gabinete para incluir a dirigentes con mayor volumen político y experiencia en áreas clave, aún cuando tengan una mala imagen como Aníbal Fernández (Ministro del Interior) y Juan Manzur (Jefe de Gabinete).

Pesa más el volumen político del funcionario, que su imagen negativa

Consultada por MisionesCuatro respecto a la flexibilización de todas las medidas sanitarias ligadas a la pandemia del coronavirus y la progresiva reapertura de fronteras, Carlino explicó: “Son medidas que se venían esperando. Quizás las más esperadas. En este contexto, tienen una lectura muy electoralista. Que sea la primera intervención pública (de Manzur), con estas medidas tan significativas para la ciudadanía, me parece que tienen que ver con acciones y medidas del gobierno nacional frente a lo que va a ser el escenario electoral de noviembre”, comentó la politóloga.

“Manzur ha tenido casos muy notorios de no implementación de la IVE e incluso de incumplimiento de la interrupción legal del embarazo”, resaltó Carlino, para quien, de todas formas, “la incorporación de estas figuras le da peso político a este gabinete”.

“Una de las principales lecturas es que había una necesidad de ir incorporando figuras que le den más volumen político (al gabinete) y de más experiencia en los lugares claves”, subrayó Carlino, para quien, la “falta de acuerdos institucionales dentro del FdT que quedaron expuestas públicamente, desembocaron en este cambio parcial del gabinete”.

Sin embargo, la consultora destacó que “más allá del cambio de figuras, hay discusiones claves que todavía no se dieron y que van a ser significativas”, como la cuestión económica “en las que hay miradas diferentes de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner)”.

Estas diferencias se materializarán en la discusión por el Presupuesto 2022 “y el paquete de medidas económicas considerando la inflación, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, insistió Carlino.

Toda medida será electoralista

No obstante, “cualquier acción, de cara a Noviembre, va a ser apreciada por la ciudadanía, como de carácter electoralista”.

Respecto del dato de incluir a dos dirigentes con denuncias por fraude electoral en lugares centrales para el proceso eleccionario –Manzur y Aníbal Fernández, el nuevo Ministro del Interior-, Carlino admitió que “hay cierta incertidumbre, temor y baja confianza en el proceso electoral”. Sin embargo, “cuando hacemos estudios focales la principal defensa (de figuras controvertidas) es que está denunciado y no se ha demostrado nada. Hay una defensa sobre determinadas figuras y prima más el peso político. Entonces la imagen no es la mejor, pero termina resultando más interesante la inclusión en el gabinete cuando hay que demostrar la eficacia política”, precisó.

En cuanto al resultado en sí de las PASO, Carlino argumentó que “la derrota exteriorizó” los debates internos de la coalición gobernante. Y JxC “utilizó mejor el mecanismo de las PASO, y dirimieron la cuestión del poder. Ahí está demostrado quién tiene más apoyo en el interior. Ahora lo que queda es agregar a todas las fuerzas de cara a las elecciones de noviembre”, subrayó.

Compleja remontada para al kirchnerismo en Noviembre

Asimismo, “la ciudadanía que fue a las PASO, se expresó en contra del gobierno nacional. Y el FDT está con una situación más complicada por la disputa de poder. Es una coalición con un liderazgo muy fuerte de Cristina Kirchner. Y la derrota electoral empezó a visibilizar la disputa de poder dentro de la coalición”, consignó.

“JxC creció moderadamente, mantuvo el caudal electoral y en algunos distritos creció. Y el FDT tuvo una caída estrepitosa de los apoyos electorales. Ahí aparece la desaprobación, fue un plebicito que el gobierno no pudo pasar”, sintetizó la politóloga.

Finalmente, respecto de si el kirchnerismo logrará revertir la derrota por 10 puntos frente a JxC en Noviembre, Carlino sostuvo: “Es muy difícil revertir el resultado, aunque no es imposible. Una proporción importante de votantes no participó. Y va a participar en las generales. Esto siempre se dio. Me parece que más allá de la brecha electoral, hay que tener en claro cuál es el mensaje al gobierno nacional. La tendencia es clara en desaprobación a la gestión”, subrayó. En tal escenario, el Frente de Todos “va a abordar un proceso quirúrgico para ver en qué provincias es posible reducir la brecha y mantener los senadores que necesitan para mantener el quorum en la Cámara alta”, remató.