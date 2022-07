El presidente de la SRA apuntó a Cristina y los “bolsos con dólares” de la corrupción K

BUENOS AIRES. Este sábado, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino lanzó fuertes críticas al Gobierno durante su discurso en el acto de apertura oficial de la 134º edición de la Exposición Rural de Palermo. Sin mencionarla, le apuntó a la Vicepresidente de la Nación, habló de los “bolsos con dólares” de la corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

“No es posible que un gobernante dedique su tiempo de trabajo a aumentar sus ingresos, a vista y paciencia de todos”, cuestionó el titular de la SRA, según publicó Clarín. Sin nombrarla, hizo referencia a la Vicepresidente al manifestar que “si una persona del Gobierno tiene que rendir cuentas a la Justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados. No agitar funcionarios y engañar votantes con el objeto de protegerse detrás de sus fueros”, cuestionó, lapidario contra la ex Presidente.

“Nuestra preocupación central es la República y su Constitución, el funcionamiento equilibrado de los tres poderes, evitar que el Congreso vuelva a ser una escribanía del Poder Ejecutivo, lograr que el Poder Judicial sea independiente. Estamos del lado opuesto a los autócratas y los dictadores”, fustigó Pino, en contra de la concepción del poder del kirchnerismo, que considera que la Justicia no debe funcionar como contralor del Poder Ejecutivo y del Legislativo, cuyos representantes se eligen a través del voto popular.

En otro tramo de su discurso, Pino habló de los “bolsos con dólares” de la corrupción K. “Ya sabemos lo que no funciona: no funciona el revoleo de bolsos llenos de dólares, ni el recuento de pilas de billetes mal habidos”, disparó el ruralista, en obvia referencia al escándalo que protagonizara José López en 2016, cuando el ex Secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015, intentó ocultar 9 millones de dólares sin declarar –“que provenían de la corrupción”- y armas de guerra en un convento de General Rodríguez.

Críticas contra los subsidios y contra los falsos propagandistas

También cargó contra los subsidios, eje de las últimas marchas piqueteras: “Tiene que haber un proyecto de país, que nos asegure libertad, justicia independiente y erradicación de la pobreza con empleo genuino, no limosnas para posibles votantes disfrazadas de subsidios. Hace falta una batalla del gobierno por la educación, que es la madre de todas las batallas”, sentenció Pino.

Asimismo, Pino fue tajante este sábado en sus críticas a políticos que acusan al sector del campo de especulación, cuando en los primeros seis meses del año, según él, se liquidaron cosechas por U$S 19 mil millones. “A todas las personas que hoy nos visitan les decimos: no se dejen engañar por falsos propagandistas que quieren enfrentar el campo con la sociedad”, lanzó Pino.

“Hemos oído a políticos que dicen querer poner a la Argentina de pie. El campo está de pie. Nosotros no prometemos: nosotros producimos”, aseguró. “Decimos lo que hacemos, y hacemos lo que decimos”, reafirmó.

Por último, dijo que “la sociedad en su conjunto mira a los políticos y sabe diferenciar entre un honesto y un corrupto”. Y concluyó: “Basta de robarle a la gente su dignidad”.