En el Congreso, la Renovación “vota alineada con el kirchnerismo y el pueblo misionero les pasó la factura” en las PASO

POSADAS. En el contexto de la crisis política que atraviesa el gobierno nacional por el feroz ataque de la vicepresidente Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández, a quien culpó de la categórica derrota del Frente de Todos en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) el legislador nacional Alfredo Schiavoni (PRO – JxC) se refirió al probleema de la interna del kirchnerismo y también al resultado de las primarias en Misiones, que, de replicarse en Noviembre, significarían que el frente opositor Juntos por el Cambio, estaría consiguiendo dos bancas a diputados nacionales.

En diálogo con MisionesCuatro este jueves, Schiavoni consideró que la presente crisis política “derivada de unos resultados electorales” adversos para el FdT, derivó en una “crisis institucional que afecta a todo el país y no sólo al partido gobernante”.

Aunque aclaró que “es un problema interno que lo debe resolver el partido que gobierna”.

La crisis suscitada por los ataques de la vicepresidenta al presidente, comenzando con el vaciamiento del gabinete, y prosiguiendo con audios virales descalificadores y una carta pública con críticas lapidarias a la gestión, “involucra a todos los argentinos”, insistió Schiavoni. “Espero que esta cuestión se resuelva para bien. No quiero entrometerme en la interna de otro partido, pero no se puede seguir dilatando esta cuestión”, remarcó el diputado, en alusión a las renuncias de ministros y funcionarios kirchneristas que aún no tienen reemplazante conocido.

Una indefinición que afecta a toda la ciudadanía y una interna devenida en crisis institucional

“Esto nos afecta a todos”, reiteró Schiavoni, quien puso de relieve la paralización total de la gestión, en medio de la incertidumbre por la nueva conformación del gabinete nacional. “Hoy esmuy difícil que un ministro, subsecretario o director general, etcétera, tome una decisión sobre políticas públicas cuando no sabe si quiera si está confirmado en el cargo”, lanzó. Y añadió: “Pareciera que están en una situación expectante”.

En cuanto al rol de Juntos por el Cambio, como espacio político opositor más votado en las PASO, Schiavoni destacó: “Estamos para garantizar la institucionalidad. Mandaron el proyecto del Presupuesto 2022 y se hace muy difícil que cumplamos nuestro rol de legisladores para aprobar la madre de todas las leyes, en la condición en la que estamos”, declaró.

No obstante, insistió en que JxC no debe inmiscuirse en la interna de Alberto y Cristina. “Nosotros como opositores no podemos meternos en el gobierno. La gente eligió en 2019 la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para que gobiernen el país. Nos preocupa que esta fórmula, ahora se manda mensajes por cartas o twitter. Y no atienden las cuestiones de gobierno para las que fueron elegidos”, disparó.

JxC dará quórum para tratar el Presupuesto 2022

Asimismo, Schiavoni aclaró que darán quorum para el tratamiento del Presupuesto 2022 confeccionado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán –uno de los resistidos por el ultrakirchnerismo–. “Vamos a dar quorum porque, más allá de las discusiones internas, el país debe que seguir funcionando. Tenemos que hacer nuestros aportes y correcciones. Es la ley que va a regir la priorización de los recursos para el año que viene”, precisó.

Consultado sobre la no inclusión de la Zona Aduanera Especial, la iniciativa que reduciría los costos en Misiones y que ya fue vetada del Presupuesto 2021 por el presidente Alberto Fernández, Schiavoni confirmó que no está incluido en el presente proyecto de Presupuesto. “Nosotros siempre lo planteamos. Y en su momento respaldamos el pedido que hizo en su momento la provincia respecto de la Zona Aduanera Especial. Este año vamos a volver a plantear ese tema y la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pymes, porque entendemos que nos puede ayudar a zanjar las asimetrías respecto de los países vecinos. Con esas cosas vamos a insistir siempre”, precisó.

La victoria de JxC en Misiones y la responsabilidad de aumentar los votos en Noviembre

En cuanto al resultado de las PASO en Misiones, donde JxC estuvo cerca de cosechar 250 mil votos, Schiavoni opinó: “Ha sido un resultado contundente, una expresión que hace rato no tenía la provincia. En 2019 JxC había superado a la Renovación, pero quedando segundo (en las generales). Ahora salimos por encima de los demás espacios”, destacó.

“Más allá de la alegría que produce (el resultado), esto implica la responsabilidad sostener o aumentar ese resultado en Noviembre”, advirtió el diputado nacional, recordando que las PASO no son elecciones vinculantes.

“Entendemos que empieza a cambiar el curso de la historia. Toda esta política de seducción (de la Renovación) con el gobierno de Cambiemos y después la campaña de la boleta corta (con corte de boletas) del 2019 donde decían que el voto inteligente era acompañar a la Renovación (en Diputados Nacionales) y a la fórmula presidencial de Fernández y Kirchner, toda esa política no ha dado buenos resultados”, fustigó Schiavoni contra el partido fundado por Maurice Closs y Carlos Rovira.

El electorado que castigó a la Renovación y el desafío de JxC

En esta línea, Schiavoni machacó: “Es incoherente alinearse al 100% con lo que hace el gobierno nacional. Eso sucede sesión tras sesión donde el oficialismo local da quorum y votan alineados con lo que plantea el kirchnerismo. Me parece que esa factura, el pueblo de Misiones se la pasó el domingo pasado”, sentenció.

Sobre el final, Schiavoni no dejó lugar a dudas respecto de que considera que Juntos por el Cambio debe permanecer cohesionado y trabajar para conseguir el máximo de bancas posibles del Congreso de la Nación en las elecciones generales del 14 de Noviembre.

“JxC tiene que estar más unido que nunca. Tenemos que trabajar todos para que los representantes del espacio puedan ingresar al Congreso de la Nación. Con los numeros del domingo pasado JxC estaría sentando dos diputados nacionales y la Renovación uno y el kirchnerismo ninguno. Es una responsabilidad y desafío. La madureza de la dirigencia (de JxC) es la suficiente para sostener este resultado en Noviembre. O en su defecto, ampliarlo”, cerró el diputado.