POSADAS. Avanza el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales y municipales del pasado domingo, donde se impuso el oficialismo, aunque con menos votos y menos porcentaje que el obtenido en 2019. En el contexto del recuento de votos, el Jefe de Campaña de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Arrechea, consideró que el balance de las elecciones es positivo para el frente opositor, pese a la derrota frente al oficialismo, en el contexto de la Ley de Lemas y la tracción de los intendentes oficialistas.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro desde el Tribunal Electoral donde se realiza el escrutinio definitivo de los comicios del domingo pasado (7 de mayo), De Arrechea dijo que el proceso se está dando sin sobresaltos, aunque con lógicas demoras vinculadas a la gran cantidad de boletas electorales por la ley de lemas. “Ayer llevó mucho tiempo la ciudad de Posadas, porque hay muchas mesas y muchos sublemas y eso hizo que fuera lento el escrutinio. Ahora se está avanzando con mesas del interior y estamos recuperando votos nosotros y otras fuerzas”, contó el concejal de Posadas.

“Esperamos que se termine mañana el escrutinio, la gente está muchas horas, y se hace larga la jornada”, insistió De Arrechea, revelando que el escrutinio se prolongó unas 12 horas este jueves.

Las elecciones reñidas en algunos municipios, que terminaron definiéndose en el recuento definitivo

En cuanto a las pujas por escasos votos y por elecciones parejas de distintos sublemas, De Arrechea mencionó el caso de Posadas, donde resultó electa como concejal, Valeria Gómez de Oliveira, del sublema “Te quiero mejor” “siendo la segunda concejala del radicalismo”.

“Hoy se definió lo de Santa Ana, donde Mabel Pezoa va a ser intendenta. En Candelaria, a Carlos Flores el escrutinio definitivo le da como (intendente reelecto) Y en Garupá hubo una definición muy peleada: (Luis) Ripoll terminó siendo el intendente”, precisó De Arrechea sobre la continuidad y el retorno de jefes comunales de la Renovación, que acumulan décadas al frente de las intendencias.

En cuanto al proceso de información de los resultados provisorios, y el oscuro “apagón informativo” que produjo el Centro de Cómputos de la Provincia de Misiones (CCPM), De Arrecha comentó: “Criticamos mucho la caída de la página, no hace bien a la democracia misionera que el gobierno no nos de los datos en tiempo y forma, no a nosotros que somos dirigentes de la oposición, sino a la sociedad en su conjunto. Hicimos una presentación al respecto”, reveló De Arrechea.

Un balance positivo para JxC – Misiones

Más allá de las irregularidades al momento de informar los resultados, “el balance nuestro es positivo. Poníamos 3 diputados en juego y el escrutinio nos está dando 5. Crecimos un 42% respecto del 2019, cuando habíamos sacado 118 mil votos y ahora vamos a estar arriba de los 170 mil. La Renovación ponía en juego 16 bancas y pierde 2, que van a Juntos por el Cambio”, detalló el Jefe de Campaña sobre su balance de las elecciones.

“Ganamos en Concepción de la Sierra, un municipio que vamos a administrar como JxC. Hicimos elecciones muy buenas en Iguazú, donde estuvimos muy cerca de ganar, con el 40 y pico por ciento. En Alem y en Oberá, estuvimos muy bien”, amplió De Arrechea.

“En general hicimos elecciones muy buenas. Y en Posadas, se estaba viendo que era una elección difícil y terminamos cerca de los 30 puntos, lo que nos garantiza dos bancas, que son las que poníamos en juego”, reflexionó el edil, en un balance positivo pese a la derrota.

La campaña nacional y la candidatura a diputado

Por otra parte, el concejal ratificó que en unos días más, van a comenzar a reunirse con los referentes de Juntos por el Cambio para definir la estrategia de cara a las elecciones nacionales, las Primarias de Agosto y las Generales de Octubre. “La semana que viene empezaremos a juntarnos para trabajar en la elección nacional que es muy importante. De una vez por todas, tenemos que terminar con el kirchnerismo en Argentina, que tanto mal le ha hecho al país”, señaló.

Finalmente, De Arrechea confirmó que aspira a ser electo diputado nacional. “Fui propuesto por la convención nacional como candidato a diputado, junto a (Ariel) ‘Pepe’ Pianesi que es candidato a senador”, concluyó.