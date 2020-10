En Migraciones, La Cámpora echó a un trabajador de planta de Iguazú afectado por un ACV

PUERTO IGUAZÚ. Mientras el oficialismo nacional prepara toda la parafernalia política por la visita presidencial de Alberto Fernández a Misiones, trabajadores de la Dirección de Migraciones están sufriendo despidos injustificados, e incluso, por persecución política, violando el DNU que prohíbe los despidos sin justa causa. Según el Secretario General de ATE Iguazú, Lucas Loza, hay un trabajador de planta de la Dirección de Migraciones que está convaleciente por sufrir un ACV (Accidente Cerebro Vascular) que recibió un telegrama de despido que según los que defienden a La Cámpora, “es porque tenía una camiseta de Macri puesta”.

“Es triste para la familia migratoria. Venimos de una lucha de incorporar gente. En temporada alta sin pandemia compañeros trabajaban 12 horas. El 6 en una jornada nacional los compañeros consiguieron (un reconocimiento salarial) y el gobierno actual está empezando a despedir (empleados), algunos sin justa causa”, bramó Loza en una entrevista con CVI Noticias.

“Hay casos muy delicados donde los sumarios se han resuelto en favor de la patronal”, alertó el sindicalista, quien cuestionó los “despidos por cuestiones políticas”.

“Repudiamos este tipo de prácticas. Este juego de nunca acabar de la política, nos tiene de rehenes”, denunció Loza, quien no obstante admitió que con Unidad Popular –la agrupación que integra ATE- forman parte del Frente de Todos junto con La Cámpora, la agrupación que controla Migraciones y otros organismos nacionales en Misiones, como la Anses y el PAMI.

En Migraciones, los dirigentes de La Cámpora, “son los que manejan el poder. Si piensan poner compañeros por sobre otros compañeros con mayor antigüedad, es totalmente repudiable. Vamos a estar en la lucha de retener los cargos de los compañeros con antigüedad, que hayan sido puesto por esta gestión, o la anterior. Para nosotros es indiferente el color político que tengan. Son compañeros válidos”, recalcó.

La gravísima situación del despedido con ACV

Según Loza, desde el sindicato piden que los trabajadores que ingresen en Migraciones sean de Iguazú, porque, lo que suele suceder es que entra un funcionario de otro lugar, coloca a su personal por un tiempo, se va y los trabajadores de Iguazú quedan recargados de trabajo.

En cuanto a la situación del cesanteado, Loza reveló: “Es una situación muy delicada. Es de planta desde 2007, que tuvo un ACV, lleva un año convaleciente, con el certificado por largo tratamiento. Y aún así le llegó un despido, aludiendo no sé qué cosa. Los admiradores de los ‘camporistas’ dicen que fue porque tenía una camiseta de Macri puesta. Si fuese así, no su dependencia con el trabajo no tiene nada que ver con su afinidad política”, sentenció. En Migraciones Iguazú, la delegada es Leonor Lenguaza, una abogada de Puerto Esperanza que es hija del diputado provincial Isaac Lenguaza (PAYS).