Escándalo en Aristóbulo: cuatro listas renovadoras denuncian que se beneficia con la fiscalización a un sublema y temen un fraude

POSADAS. En Aristóbulo del Valle estalló un escándalo político de proporciones con la carta pública que elevaron candidatos y sublemas renovadores a la cúpula de la Renovación, en contra de una supuesta decisión que favorecería al candidato oficialista Juan José “el Negro” Mac Donald, que encabeza el sublema renovador “Unidad y Compromiso” y que se quedaría con el control total de la fiscalización en cuatro escuelas de la comuna de la proviene el ex gobernador y actual senador Maurice Closs.

Candidato a gobernador Hugo Passalacqua con Juan José Mac Donald

Este tema fue analizado por el periodista Pablo García en su columna semanal “El Dato Político” para el Noticiero Central de MisionesCuatro, este miércoles, al hacerse pública una nota enviada a las autoridades del Frente Renovador de la Concordia Social, por parte de los candidatos renovadores que competirán contra Mac Donald en la interna oficialista, el próximo 7 de Mayo.

“No está pasando un buen momento la convivencia de las distintas capas de la Renovación, la supuesta Renovación NEO, con los sub cincuenta y con los mayores. Hay una convivencia muy tensa, porque aquellos que se consideran socios fundadores, que vienen del clossismo y que hoy están olvidados a su suerte y no tienen el respaldo que tenían hace algunos años atrás y se da una fuerte disputa”, comentó García en su columna política.

Candidato a intendente de Aristóbulo del Valle, Hugo Herrera, en el centro

El conflicto por la monopolización de la fiscalización en beneficio de una lista renovadora

“En Aristóbulo, los renovadores tienen cinco sublemas. El que aspira a ser el sucesor de Eldor Hut, que ya no puede ser reelecto, es Juan José “el Negro” Mac Donald, que es el hijo de la ex diputada que fuera ‘puertista’ Blanca Acosta, a su vez hermana del ex intendente de Montecarlo ‘el Pelado’ Acosta. Son gente que venía del peronismo ortodoxo y se volvieron renovadores a rabiar. Y lo impulsan a Mac Donald enfrentando al clossismo”, contó García, sobre la interna renovadora que devino en escándalo.

Entre los oponentes de Mac Donald, aparecen Víctor Hugo Herrera, el médico Ernesto Ramp, María Esther ‘Chichi’ Mariñak y Juan Carlos Ribeiro Miranda, “dos de ellos que responden al clossismo. Se juntaron los cuatro porque cuando hicieron la reunión para ver cómo se van a dividir las mesas para el control de los fiscales (en las elecciones del 7 de mayo) vino un apoderado de Mac Donald que dijo que ellos se iban a quedar con el control total de todas las mesas en Aristóbulo”, reveló García, en base a un documento difundido este miércoles.

María Esther Chichi Mariñak, candidata a intendente de Aristóbulo del Valle

La explosiva carta en la que los renovadores exigen igualdad de oportunidades

En ese contexto, García insistió en que en el documento que “dieron a conocer esta tarde” los sublemas renovadores que compiten contra “Unidad y Compromiso”, “piden a Carlos Rovira (el conductor de la Renovación)” que –según consta en el texto- “todas las listas de sublemas que se presenten en el municipio dentro del frente renovador, se dividan las mesas en forma intercalada y sucesivamente con el fin de que todas tengan representantes de su lista en todas las escuelas”.

Pero el apoderado de la lista de Mac Donald “no quiere que haya fiscales de los otros sublemas. Dice que tiene un mandato y el respaldo del gobierno y de la cúpula del partido. Les fue a decir a sus contrincantes del espacio, que no iban a tener lugares en cuatro mesas. Y piden la intervención y algunos amenazan con bajar la candidatura, cosa que es imposible porque ya están oficializadas las boletas”, puntualizó García sobre la feroz interna renovadora en Aristóbulo.

Dr. Ernesto Ramp, candidato a intendente de Aristóbulo

Una cruda sospecha de fraude entre candidatos renovadores

“Es un mensaje duro de candidatos renovadores desconfiando de optro renovador sobre la fiscalización del día de las elecciones. Son cuantro candidatos a intendentes de la Renovación que sospechan que ‘El Negro’ Mac Donald de que quiere apoderarse de todas las fiscalizaciones de Aristóbulo, ese domingo 7 de mayo. Le dicen los adversarios de su propio partido que ‘sospechamos que este tipo nos quiere hacer fraude’. Es un llamado de atención o un ‘Leading case’ a tener en cuenta. Un caso testigo de que los propios renovadores desconfían de ellos (mismos), sobre cómo va a hacer la fiscalización y el conteo de votos”, expresó García sobre el escándalo.

“No lo dijo la oposición, ni los medios de prensa, sino los candidatos de estos cuatro sublemas, que denuncian que Mac Donald quiere hacerse cargo él de la fiscalización y control de los votos el 7 de Mayo”, manifestó García sobre el insólito reclamo dentro del Frente “de la Concordia” en Aristóbulo.