“Estamos convencidos que podemos obtener un grandísimo resultado”, dijo Santiago Koch

Santiago Koch, el candidato a intendente de Posadas por el sublema “Evolución” (JXC), emitió su voto en el Instituto José Manuel Estrada. Posteriormente, habló con el móvil de MisionesCuatro y recalcó que la participación de la ciudadanía “es muy buena, a pesar del clima”.

“Hemos hecho una campaña en la que dejamos todo, caminamos cada punto de la ciudad y estamos convencidos que podemos obtener un grandísimo resultado, no solo en Posadas, sino también en toda la provincia. Se siente ese ánimo y ojalá que la gente nos pueda elegir, acompañar en este día lluvioso”, expresó Koch.

Por otra parte, denunció que hay faltante de boletas en el cuarto oscuro: “estamos recibiendo denuncias de robo de boletas más de lo normal, cosas que suelen pasar, pero que no pasan tanto como hoy. Estamos sorprendidos, ojalá no vaya a mayores. Si no ven en el cuarto oscuro la boleta nuestra, o del candidato que quieren elegir, salgan a decir que no están las boletas porque tienen la obligación los presidentes y las autoridades de reponer todas las boletas”, declaró.

Por último, se refirió a la campaña electoral: “fue impresionante, esto no sería posible sin el acompañamiento de los vecinos. Desde el primer momento en la campaña hemos garantizado que, cualquiera sea el que gane, va a ser el gobierno de todo Juntos por el Cambio, porque así entendemos la política y para eso estamos en un sector y no enfrente”, concluyó.