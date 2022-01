Explican por qué no es inconstitucional el pase sanitario

POSADAS. El abogado y profesor de Derecho Eduardo Paredes anticipó que no van a prosperar los amparos legales contra la implementación del pase sanitario vinculado al coronavirus (Covid-19) y brindó los argumentos técnicos por los cuales la medida no es inconstitucional.

En diálogo con MisionesCuatro, Paredes mencionó que estos amparos plantean que el pase sanitario afecta al Principio de Reserva, es decir, que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda”. “Creo en la autonomía de la persona, siempre y cuando no afecte a terceros”, aclaró Paredes, quien se mostró a favor de la eutanasia, “no sólo en los casos de enfermedades terminales, debe ser amplia la libertad y autonomía de la persona”.

“Ahora bien, el Covid puede generar infecciones y contagios. Y si bien es cierto que está probado que las vacunas disminuyen la gravedad (de los cuadros) y en el tiempo van a ir neutralizando al virus, cuando las personas no se vacunan -y tienen autonomía absoluta de no vacunarse- pueden transmitir y eso va a colapsar el sistema de salud. Ese es el problema. Se va a colapsar el sistema de salud y las terapias intensivas. Lo cual (vacunarse o no) deja de ser una cuestión personal (de autonomía individual). Deja entrar en el principio de reserva y afecta a la salud pública. El bien jurídico en juego, no es la (libertad) individual sino la salud pública. Desde ese punto de vista no es inconstitucional”, insistió Paredes y apuntó al ejemplo de Estados Unidos, donde la salud no es un derecho garantizado por el Estado y “el pase sanitario es obligatorio” y no hay ningún pronunciamiento de la Corte Federal.

El pase sanitario protege el bien jurídico de la Salud Pública no obliga a las personas a vacunarse

Para el abogado, el pase sanitario “no impide que te desplaces, sino que impide que entres en determinados lugares. Así como tenés la libertad de no vacunarte, vas a tener (que respetar) la libertad de que no te acepten que entres, por ejemplo a un restaurant”, sostuvo.

“No creo que sea inconstitucional y no creo que llegue a la Corte. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti no habilitó la feria (para tratar los amparos contra el pase sanitario) La Corte Suprema de Buenos Aires lo ha rechazado. Y en la Corte federal va a ser rechazado. Creo que hay una actitud política y no va a funcionar el principio de reserva”, analizó Paredes.

En esta línea, el profesor de derecho insistió en que “hay una cuestión ideológica bastante errada”, con los amparos contra el pase sanitario. “No se trata de perder libertades o de una violación del principio de reserva, sino de la salud pública. La libertad de no vacunarte, como la libertad de morir, la tenés. El tema es no colapsar el sistema salud y específicamente, la terapia intensiva”, insistió Paredes.

La comparación con la autonomía personal en el derecho al aborto, donde no están afectados terceros

Y redobló la apuesta al plantear que “los antivacunas y anticientíficos son bastante torpes. El artículo 19 de nuestra Constitución (sostiene) que toda aquella conducta que no afecte a terceros queda exenta de la voluntad de los magistrados, fuera del ámbito del Estado. Siempre que no afecte a terceros. Y este tema sí afecta a terceros, porque afecta a la Salud Pública. (El pase sanitario) no obliga a vacunarse, simplemente (impide) entrar en determinados lugares porque asumen un riesgo que afecta a terceros. Es muy poco probable y las chances que la corte lo declare inconstitucional, son cero”, manifestó Paredes.

Sobre el final, Paredes se refirió al aborto legal como un ejemplo del ejercicio de la autonomía personal, sin afectar a terceros. “En el tema del aborto, la prohibición de la ley penal era inconstitucional. Porque era desconocerla como persona a la mujer, obligarla a continuar con un embarazo. Pero eso no trasciende más que a su cuerpo. Uno puede tener una posición ideológicas sobre si el bebé es o no persona. Va a ser, si la madre quiere. Porque está (en juego) la autonomía de la mujer”, explicó.

“Pero en este tema, hay una afectación a la salud pública. El tener el virus trasciende a la persona. (Los ciudadanos) no están obligados a vacunarse. Pero tienen que aceptar que hay una consecuencia y no pueden entrar donde hay muchas personas”, remató el abogado.