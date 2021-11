Carlos Fernández sobre la derrota del FR: “Nos han unido mucho al gobierno nacional”

POSADAS. El diputado nacional electo por la minoría en Misiones, Carlos Fernández (Frente Renovador de la Concordia Social) sostuvo que la derrota que sufrió el partido creado por Maurice Closs y Carlos Rovira el pasado 14 de Noviembre, tiene que ver con voto castigo vinculado a “un arrastre de lo nacional. Nos han unido mucho al gobierno nacional”, dijo Fernández, quien no obstante, defendió la postura de negociar los apoyos parlamentarios a proyectos del kirchnerismo, si esto genera beneficios a la provincia.

En diálogo con MisionesCuatro, el Dr. Fernández habló de la derrota de la Renovación K en Misiones, donde Juntos por el Cambio consiguió dos de las tres bancas a diputados nacionales en disputa. “Los resultados son de análisis, de estudio y de un buen debate interno dentro del espacio del Frente Renovador. No hay disconformidad, simplemente hay que analizar qué nos están diciendo y pidiendo”, argumentó Fernández.

Acto seguido, el intendente obereño se mostró carente de autocrítica y apuntó a un voto castigo al gobierno nacional, que terminó afectando al oficialismo provincial, un aliado del kirchnerismo desde 2003 en adelante. “Creo que esto viene con un arrastre de lo nacional. Esa es la lectura que hacemos en primera instancia. Que nos han unido mucho al gobierno nacional, donde la disconformidad está manifestada a nivel país”, opinó el médico.

Alberto Fernández y Oscar Herrera Ahuad en Iguazú

Culpó a los medios nacionales por el voto bronca en Misiones

Pero además, Fernández culpó a los medios nacionales por el voto contrario al kirchnerismo y sus aliados provinciales. “Eso (el rechazo a la gestión de Alberto Fernández) hizo que también en Misiones, a través de los canales nacionales y que todo lo que se consume en la provincia haya influenciado en el voto misionero”, dijo el diputado electo.

Como único “mea culpa” Ferández sostuvo que “a lo mejor, no supimos llegar a todos con este ‘proyecto misionerista’. Y esta intención de contarles ‘qué somos, qué queremos y cómo debemos trabajar en unidad”, sostuvo el diputado que asumirá su banca en el Congreso de la Nación, en diciembre próximo.

El alcalde obereño aclaró que aún no se concretó el debate interno en la Renovación sobre los resultados de las elecciones legislativas. Este miércoles, “vengo de una reunión muy cortita con el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) y ministro de gobierno (Marcelo Pérez) para poder trabajar en el lineamiento que debemos seguir en la función que a futuro me toque”, reveló.

Wado de Pedro, Herrera Ahuad con funcionarios provinciales y nacionales, más el intendente Filippa y los legisladores nacionales Wellbach y Cristina Britez

El “misionerismo” que continuará siendo oficialista en el Congreso

Sin embargo, Fernández anticipó que el bloque renovador “misionerista” continuará apoyando los proyectos del oficialismo, como también lo hicieran en el gobierno de Cambiemos.

“En la negociación que tiene quien conduce el Ejecutivo y quien conduce el espacio político, es parte del juego que se ha hecho, no solo con el Frente de Todos sino también con (Cambiemos) en el gobierno anterior. Lo que necesita (el gobierno de) la provincia de Misiones, se negocia. En esa negociación ‘vos me das y yo te doy’. Es muy sencillo. En esto hay acuerdos esenciales para que la función (sic) de la provincia de Misiones siga desarrollándose y siga creciendo. Y en esto hay cosas que a veces no te gustan y hay cosas que sí te van a beneficiar mucho”, sostuvo Fernández, dejando en claro que continuarán apoyando proyectos del Frente de Todos, a cambio de “beneficios” para el proyecto “misionerista”.

Cabe recordar que en estos dos años de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el bloque “misionerista” acompañó casi todos los proyectos presentados por el kirchnerismo en el Congreso de la Nación.

La provincia relegada en el Presupuesto 2022

Sobre el final de la entrevista, Fernández admitió que Misiones será relegada en el reparto de recursos del proyecto del Presupuesto 2022 que sigue en discusión en el Congreso. “Misiones pasa a retroceder en cuanto a lo que viene (del Presupuesto) Estábamos en el luga 18º en el Presupuesto 2021. Y ahora en el 2022 pasamos del lugar 22º a nivel nacional”, admitió el futuro diputado.

Para el renovador obereño, sería admisible que Misiones sea perjudicada en el reparto del Presupuesto 2022, si la compensan con obras como la autovía hasta Iguazú, las terceras trochas de la ruta 14, la Línea 132 KV, el Gasoducto del NEA y obras para escuelas, comisarías y CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud)