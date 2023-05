Flagrante violación a la ley electoral en Santa Ana: la candidata renovadora Mabel Pezoa no figura en el padrón

SANTA ANA. Un inesperado escándalo político se desató en Santa Ana, a través de las revelaciones del periodista Pablo García, que mostró que la ex Intendente de Santa Ana, Mabel Pezoa, estaría inhabilitada para postularse como alcaldesa de su comuna, porque en el padrón electoral, figura como votante de la localidad de Corpus. El Tribunal Electoral de Misiones habilitó la lista de Pezoa pese a su presunta ilegalidad, pues la ley electoral provincial es clara al señalar que ningún elector puede ser candidato a un cargo de una comuna dada, si no está empadronado en ese distrito.

“No es un tema menor”, advirtió García en su programa “El Bueno y El Malo” este lunes, y recordó que Pezoa “es candidata a intendente de Santa Ana y Encabeza el Sublema ‘Un Equipo de Primera Para Volver a Crecer’”.

Foto vía @tribunalelecmns

“Si no estás en el padrón, no podés ser candidato en esa localidad”

“Fuimos a analizar el padrón, para ver si la justicia electoral actúa con imparcialidad, porque vemos que a algunos les exige y a otros no tanto. Cuando vas al padrón, figura Miriam Mabel Pezoa, DNI 16.705865, en el circuito electoral (37) de Corpus Cristi. Se equivocó de pueblo Pezoa”, ironizó García, insistiendo en que es una “candidata a Intendente de Santa Ana que vota en Corpus”.

Efectivamente, Pezoa figura en el padrón electoral de Misiones, en la Mesa 1271 – orden 269, en la Escuela Nº 16 de la Avenida Sarmiento Manzana 56 S/N, en Corpus Cristi.

Ante esto, el periodista y concejal de Posadas, Rodrigo De Arrechea explicó que “si no estás en el padrón, no podés ser candidato en esa localidad. No podés ser candidato si no te podés votar (a vos mismo)”, amplió.

Según García, en el Frente Renovador de la Concordia Social ya se enteraron de lo ocurrido y comenzaron a elaborar un argumento para contener y encapsular el escándalo político, que mostraría un trabajo irregular, deficiente y hasta parcial, del Tribunal Electoral de Misiones.

Para los apoderados de la Renovación, la lista sería válida más allá de la grotesca violación de la ley electoral

“El Tribunal Electoral oficializó la lista”, remarcó García, añadiendo que “los apoderados de la Renovación dicen que si no fue impugnada y al Tribunal se le pasó (la irregularidad)”, la lista es válida. Pezoa “fue dos veces intendente de Santa Ana, diputada provincial y funcionaria. No estamos hablando de un cuatro de copas que está buscando suerte. Hay una flagrante violación a la ley electoral”, sentenció García.

En los últimos instantes del programa, Pezoa se comunicó con De Arrechea denunciando que en su DNI, figura su domicilio en Santa Ana y que las revelaciones eran “carne podrida”. Ante esto, García fue lapidario: “Su domicilio de votación es el de Corpus. Es candidata a intendente en Santa Ana pero vota en Corpus”, resaltó el periodista, poniendo el énfasis en que el domicilio que figura en el DNI es irrelevante a los efectos de la ley electoral, que determina que todo candidato debe estar empadronado en la comuna en la que se postula.

