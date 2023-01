Florencia Klipauka sobre el pedido de juicio político a la Corte: “No vamos a dar quorum porque estamos totalmente en contra”

El gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinaria para este mes, con el fin de tratar el pedido de juicio político a la Corte. Desde el bloque de Juntos por el Cambio, manifestaron mediante un comunicado que no darán quórum.

En ese contexto, quien fue consultada sobre el tema fue la Diputada Nacional por Misiones, Florencia Klipauka Lewtak, en el programa La Semana, que se emite por MisionesCuatro y al respecto declaró: “desde principio de enero, el presidente con este apoyo de los gobernadores tuvo este proyecto. Nos expedimos al respecto desde Juntos por el Cambio que íbamos a estar totalmente en contra y nos veíamos venir el pedido de extraordinaria, que es una facultad del Ejecutivo. El pedido es desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero”, declaró la diputada del Activar Misiones.

En esa línea agregó: “la idea es que en esos días se traten varios temas que propuso el Ejecutivo, son 28 proyectos, tanto para el Senado como para Diputados. Dentro de esos 28 proyectos está el pedido de juicio a la Corte, también está el del alcohol cero que habíamos sancionado, la creación de varias universidades”, comentó.

Asimismo, recalcó que el bloque de Juntos por el Cambio no va a dar quorum: “desde Juntos por el Cambio sacamos un comunicado, la Mesa fijó una posición en contra al llamado a extraordinaria. No vamos a dar quorum con estos temas que sigue siendo de la agenda de los kirchneristas”, expresó.

“Si ellos van a pedir juicio político, al dar quorum para juicio político estamos cediendo”, afirmó Klipauka.

En ese sentido indicó: “depende de la sesión que tenga el tema de juicio político obviamente no vamos a dar quorum, porque estamos totalmente en contra. Es una falta de respeto a la democracia, al pueblo de ciertos temas, ninguno de los 28 temas baja impuestos, ninguno deja de crear nuevas instituciones que generan más gastos públicos”.

“Desde Juntos por el Cambio siempre dijimos que no queremos seguir creando, teniendo una inflación que hace 30 años no teníamos. No podemos seguir creando gasto público, hay que ver la manera de aminorar la carga al comerciante, a la gente que sale adelante todos los días”, manifestó la legisladora.