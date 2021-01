Fuerte crítica de Mario Negri al Gobierno: “Están tratando de anestesiar a la sociedad”

Mario Negri volvió a disparar contra el Gobierno de Alberto Fernández y cuestionó el manejo de la pandemia, la presión sobre la justicia y la falta de credibilidad en la palabra del Presidente.

Durante una entrevista otorgada a TN, el Diputado Nacional, Mario Negri criticó fuertemente al Gobierno: “Están tratando de anestesiar a la sociedad, que ya no cause asombro hablar de determinados temas, que sea natural hablar de indulto o amnistía”, indicó.

“El Gobierno tiene un solo plan, el de la vicepresidenta”

Sobre el mismo tema añadió, “Sería una locura un indulto o una amnistía. Esto viene precedido por un gobierno que lo único que puso con claridad es el plan judicial, borrar el pasado de impunidad. La vicepresidenta tiene derecho a defenderse, pero no a hacer uso del Estado a cualquier precio”.

Las declaraciones se dan en el marco de un reclamo generalizado por una parte del oficialismo en el que reclaman la libertad de Amado Boudou, quien aseguran que se encuentra como “preso político“; esto tras conocerse el veredicto final de la Corte Suprema, reafirmando el fallo original y sentenciando a dos años de cárcel al ex vicepresidente.

Discrepancias con el oficialismo

Acto seguido marcó sus diferencias sobre el camino elegido por el Gobierno para combatir la pandemia, “la única realidad hoy es la incertidumbre” y pidió al Gobierno dar “certezas” a la población sobre la vacuna y la hoja de ruta escogida.

Apuntó directamente al Presidente sobre la “pérdida de la palabra” después de sus últimas declaraciones: “Esto es una joda. El presidente Alberto Fernández, en diciembre, dijo que venían millones de dosis. Vieron lo que pasó. Lo que me pregunto es por qué no dicen la verdad y no muestran la información”.

Por último se refirió a los hechos ocurridos en el capitolio de Estados Unidos y señaló que la palabra del Jefe de Estado, “puede traer tranquilidad o puede generar caos y anarquía, lo que sucedió en Estados Unidos”.

Fuente: TN