Gastón Caballero: “Lo más sano para la provincia y para JxC es que hagamos una lista única”

El exconcejal de Apóstoles, Gastón Caballero, fue entrevistado en el programa “Otro día más”, conducido por Pablo García y Romina Mazur, que se emite por la radio Social Club 97.7, sobre el panorama electoral de cara a las elecciones PASO, debido a que el próximo 24 de junio deberán definirse las candidaturas.

“A mí me parece importante que nosotros primero, desde Juntos por el Cambio en Misiones, nos organicemos nosotros y estipulemos. Creo yo que lo más sano para la provincia y para Juntos por el Cambio acá es que hagamos una lista única. Para mí esa es la salida que pueda alimentar a un buen camino. También acomodar un poco lo nacional porque hoy están todos atados quien va a ser candidato y quien no a nivel nacional”, expresó Caballero.

“Me parece que lo importante es que nosotros estemos abocados a organizarnos acá provincialmente primero y, para eso, por lo menos mi opinión personal es que nosotros debemos abocar a una lista única una lista única dar un primer y gran gesto en el armado unas listas únicas tengan se sientan representados organizados a la hora de presidente. Para eso existe la mesa de Juntos por el Cambio, donde los tres partidos debemos discutir también la representatividad que deben tener esa lista”, explicó.

“Estoy empujando fuerte y, con los dirigentes que estoy hablando, estoy dejando mi postura clara de que para mí lo más sano es la lista única, hubo gente que se adelantó a definir su candidatura o su no candidatura dentro de un esquema de Juntos por el Cambio, donde los tres partidos tenemos el mismo peso dentro del frente”, manifestó el exconcejal.

“No hay ningún partido que tenga más peso que el otro. Hoy somos tres socios dentro del espacio Juntos por el Cambio donde debemos abocarnos a sentirnos representados todos. No es un tema cerrado esto es una charla y una conversación que se arrancó a dar y que falta un tiempo todavía para que se termine”, añadió el dirigente de Activar.

“Creo que una encuesta es lo más sano, donde cada uno de los espacios de los partidos que integran el frente tiene su caudal de votos y su representante que tiene votos, eso ya quedó demostrado no solamente en la Provincial sino en las elecciones del 2021”.

“En base a que se ha mostrado en las elecciones ahora en mayo pero digo teniendo en cuenta lo que fueron las legislativas, despegado del escenario nacional, el rol de activar, el rol de la UCR, el rol del PRO y que cada partido ahí aporte quiénes son los candidatos a senador y diputados, de ahí decimos voy a hacer una encuesta y que al que le va mejor, el que tiene más intención de voto sea el que encabece y después que el armado se de forma equilibrada”.

“Estas decisiones deben estar tomadas también por la gente que ya ha demostrado y que ha puesto la cara y que ha puesto el pecho y que ha puesto su tiempo y sus ganas para hacer campaña a lo largo de estos años”.

“Me parece que una banca de senador, una banca de diputado nacional, un acompañamiento fuerte a un candidato a presidente de Juntos por el Cambio debe darse de alguien que tenga voto y que represente en serio a una fracción de la sociedad”, expresó Caballero.

Asimismo, planteó la realización de una encuesta: “dentro de Juntos por el Cambio, Misiones, tenemos que es estar es organizados y abocados a colaborarle al candidato de presidente, no que el candidato de presidente venga y nos colabore a nosotros. Entonces por eso yo planteo esta situación de bueno hagamos una encuesta, veamos quién mide y quién no mide, quién puede favorecer más, quién puede favorecer menos a un armado y un esquema de candidaturas. Somos nosotros desde misiones quienes tenemos que ayudar al candidato presidente no al revés”.

Consultado si formará parte de alguna lista señaló: “hoy estoy abocado de lleno a presentar la mejor fórmula posible para las elecciones presidenciales. Ahora sí, voy a formar parte de esa boleta, es algo que se discutirá más adelante”, expresó.