Germán Kiczka: “desde Activar estamos muy felices con esta elección, hemos metido concejales en muchos municipios”

El diputado Germán Kiczka (Activar JXC), se hizo presente Cámara de Representantes de la Provincia, donde se lleva adelante el escrutinio definitivo de las elecciones del 7 de mayo. En diálogo con el móvil de MisionesCuatro hizo un balance de la campaña y del comicio: “fue una campaña ardua, muchos meses de trabajo fuerte, buena campaña, buena aceptación de todos los misioneros. Las elecciones del domingo pasado por suerte también se mantuvieron en un nivel tranquilo, más allá de alguna otra cosita que suelen pasar en elecciones, pero nada para destacar”, expresó el legislador.

En esa línea agregó: “el porcentaje fue amplio, los misioneros concurrieron a votar, eso es muy importante y muy bueno. Y hoy estamos acá en la Legislatura en el recuento definitivo, como lo hacemos en todas las elecciones para para cuidar el voto de los misioneros, no solo el voto de nuestro espacio, sino el voto de los misioneros, que se respete la intención de los votantes”.

Asimismo, mencionó que hubo irregularidades: “hemos tenido problemas en San Pedro, en San José, donde una de las candidatas en la mesa que votó después aparece con cero votos. Hemos hecho denuncias, en San Pedro también hemos tenido muchísimos problemas y encima después se viralizó el video del intendente que ahora vuelve a asumir amenazando a la gente. La verdad que son cosas vergonzosas que me gustaría que en un futuro cercano dejen de pasar porque no es bueno para la gente, perdemos todo con ese tipo de actitudes, el acto de las elecciones de ser en paz, democrático, los que no les fue como esperaban tienen que aceptar, y trabajar por todos los misioneros, eso de amenazas ya no va más, me parece que eso ya tendría que quedar en el pasado totalmente”, declaró Kiczka.

Por otra parte, se refirió a la demora en el recuento de votos: “fue nefasto, no puede ser que seamos una provincia que venimos promoviendo que somos start-up y, sin embargo, ya llegaban las horas de la madrugada y todavía no teníamos datos de las cargas de la planilla. Es vergonzoso, nadie responde, nadie salió a dar explicaciones. Así que la verdad que eso también es un poco triste, me gustaría saber el motivo de que se retrasa la información, que, para las nueve, nueve y pico ya tendría que estar totalmente cargado. Muy incongruente con la provincia que estamos promocionando”, expresó.

Con respecto a la conformación del bloque en la legislatura provincial señaló: “asume el 10 de diciembre Pedro Puerta en el bloque Activar, vamos a ser dos diputados del partido. Todo el año trabajamos en interbloque con los demás partidos de Juntos por el Cambio, que es el radicalismo y el Pro. Ahora son charlas que vienen, cómo vamos a trabajar en interbloque, si vamos a conformar un bloque solo con autoridades. Son charlas que las tenemos que tener con el resto de los integrantes de este espacio político que viene creciendo”, afirmó Kiczka.

“Por suerte venimos equilibrando un poquito el poder en la Cámara Legislativa, que es lo que siempre digo que está haciendo falta. Venimos avanzando que es lo importante, desde Activar estamos muy felices aparte con esta elección, hemos metido concejales en muchos municipios, de hecho, el frente metió el único intendente que no es del mismo color político en toda la provincia y el de Colonia Aurora también, que cambia de color político. Así que creo que fueron unas elecciones muy positivas, estamos muy contentos”, concluyó el legislador.