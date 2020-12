Giro de Alberto Fernández: “En el caso Nisman, estoy convencido de que fue un suicidio”

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández ratificó estar “convencido” de que la muerte del fiscal Alberto Nisman no fue un crimen, sino un suicidio. Esta postura ya la había hecho pública luego de que se estrenara el documental “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, en la plataforma Netflix. Es que el propio Fernández, antes de ser presidente había señalado en el documental: “dudo que se haya suicidado”.

A menos de un mes de que se cumplan seis años de la muerte del fiscal, el mandatario volvió a opinar sobre el caso, en una entrevista con el periodista ultrakirchnerista, Gustavo Silvestre. Según Infobae, Alberto aseguró que al igual que ocurrió con la muerte de Juan Duarte, en esta oportunidad “la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político”.

“Como la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento donde uno no sabe a quién creerle. El ciudadano común no sabe a quién creerle. En el caso Nisman, yo estoy convencido de que fue un suicidio. Después de dudarlo mucho eh, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”, aseguró Fernández en una extensa entrevista en Radio 10.

Esta aclaración del mandatario hace referencia a su participación en el documental del británico Justin Webster. El cineasta analiza la muerte del entonces fiscal a cargo de la Unidad AMIA, ocurrida el 18 de enero de 2015, a días de haber denunciado a la por entonces presidenta Cristina Kirchner. La acusó de un supuesto pacto con Irán para negociar impunidad en la causa que investigaba el atentado a la mutual judía. A los pocos días, apareció muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.

En ese documental, Fernández aseguró que “hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”. A principio de año, el mandatario se refirió a aquellas palabras y aclaró su posición. “Hasta hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato”, había dicho. Este jueves volvió a ratificar esa posición que lo alinea con el kirchnerismo duro.