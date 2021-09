Goerling: “Hay mucha gente que está con bronca y no fue a votar”

POSADAS. Para Martín Goerling, el precandidato a diputado nacional del PRO (Juntos somos Misiones) y ex Director Ejecutivo de la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá) este domingo, “se pudo votar tranquilo y en paz”, en la provincia, aunque se mostró preocupado por el bajo nivel de participación de electores del padrón, que rondaría el 60%, como en las pasadas elecciones provinciales de Junio.

En diálogo con MisionesCuatro desde el bunker del PRO de calle Troazzi, Goerling se refirió a la baja participación de votantes del padrón. “En las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) siempre es menor el porcentaje de votación. La gente no entiende mucho para qué se vota, si no se define nada. Y hay un partido con lista única. Es raro”, comentó el ex funcionario macrista.

No obstante, Goerling aclaró que “en noviembre va a aumentar la participación, que es donde se juegan las bancas”.

Por otra parte, Goerling hizo una segunda lectura del alto nivel de ausentismo en estas PASO. “Veníamos notando mucha bronca. Me encontré con gente que me decía ‘para qué ir a votar si no resuelven nada’. Yo les respondía que, a esa bronca se la saquen en el cuarto oscuro para cambiar esa realidad. Pero hoy me encontré con mucha gente que no fueron a votar, que están con bronca. Es un llamado de atención para toda la clase política”, reflexionó el precandidato.

Para Goerling, de cara al futuro, habrá que “cambiar este sistema electoral” y adoptar la boleta única de papel.

En otro orden de temas, el precandidato que encabeza la lista Juntos somos Misiones, anticipó que se manejarán con los resultados de las mesas testigos. Siempre con vistas a tener un parámetro previo de lo que será el resultado provisorio de los comicios.