Gracias a la renovadora K, Magdalena Solari, el FdT se encamina a darle media sanción a la reforma de la Corte

BUENOS AIRES. Sin la presencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos consiguió obtener el quórum a las 14.45 hs. y comenzar la sesión en la que se proponen dar media sanción a un proyecto que amplíe sustancialmente el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Para poder iniciar la sesión, fue clave el acompañamiento de los senadores aliados, Alberto Weretilneck (Río Negro), Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).

La Vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, no estuvo en la sesión, que preside la senadora Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), la esposa del gobernador K, Gerardo Zamora.

Según publicó Parlamentario, una vez obtenido el quórum, ingresaron al recinto los miembros de la principal oposición, Juntos por el Cambio, para dar el debate sobre la reforma de la Corte Suprema, un tema que está en la agenda del kirchnerismo duro, en especial, desde el avance de las causas por corrupción contra la Vicepresidente. De todas formas, el cordobés Luis Juez no se presentó. Ya había adelantado que no participaría de una sesión convocada “de un día para otro” para tratar “un tema que no le interesa a la gente”.

Solari Quintana y la Renovación, una vez más junto al kirchnerismo en una iniciativa para incidir sobre la Justicia

Esta es una sesión que el oficialismo hubiera querido hacer antes, pero no contaba con el número suficiente para aprobar una iniciativa que algunos aliados permanentes resistían: aumentar a 25, los miembros de la Corte Suprema. Tal era la iniciativa impulsada por los senadores ultrakirchneristas José Mayans (Formosa) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza)

Los senadores que suelen estar alineados con el oficialismo, Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja), rechazaron esa propuesta del kirchnerismo duro. Los tres presentaron sus propios proyectos, que contemplaban un número menor de ministros en la Corte Suprema.

Ante esa resistencia, el oficialismo accedió a cambiar la redacción del texto, de modo de contar con esos votos clave. En el caso de la “misionerista” de la Renovación K, Magdalena Solari Quintana, siempre acompaña cuanta iniciativa presente el kirchnerismo. De hecho, no impuso ninguna condición y su voto (y colaboración para el quorum), se daban por descontado.

Las reformas para conseguir la media sanción y la ausencia de Closs

Si bien no se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación, el Frente de Todos tiene la baja del senador misionero Maurice Closs, un “cristinista” de la primera hora que no pudo estar en esta sesión por un problema de salud –se recupera de una intervención quirúrgica. Entonces, el oficialismo tuvo que hacer concesiones que reducirían los 25 jueces de la Corte inicialmente propuestos, a 15. Además, se contemplaría una composición federal y el respeto de la paridad de género.

En tanto, el rechazo no se limita a Juntos por el Cambio. Tampoco está de acuerdo con la iniciativa oficial la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.

Ahora, el oficialismo se encamina a obtener una media sanción de este proyecto, con el aporte invaluable de la senadora “misionerista” Solari Quintana, que una vez más dejó en claro que pertenece al proyecto político de Cristina Kirchner, “La Cámpora” y el “ala dura” del Frente de Todos. Por supuesto, la decisión de Solari de acompañar al kirchnerismo en su intento de reformar la Corte, no sería a título personal. Estaría respondiendo a un mandato político de la cúpula renovadora en Misiones.