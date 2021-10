BUENOS AIRES. El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno arremetió contra la administración de Alberto Fernández y destinó duras críticas contra el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Las declaraciones lapidarias de Moreno se hicieron virales rápidamente y el ex funcionario K en tendencia de Twitter. “Hay que adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto”, sentenció Moreno, en declaraciones radicales.

“El Gobierno no es apto. El Presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el gobierno, dentro de los marcos institucionales”, lanzó Moreno, según informó La Nación. “Con el cambio de Gabinete no alcanzó. El Gobierno es el Poder Ejecutivo, el Presidente. Alfonsín no se fue porque tenía ganas, se fue por inepto. De la Rúa se fue por inepto. No hay alternativa”, fustigó el ex funcionario, olvidando el rol que cumplió el peronismo durante las caídas de los dos ex presidentes radicales.

“Tenés que hacerlo dentro de la ley y el orden. Ahí están las asambleas legislativas posibles, ahí está adelantar las elecciones”, insistió Moreno.

En esta línea, Moreno prosiguió: “Si anuncian el adelanto de las elecciones de alguna manera se va a ir ordenando esto. Y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser apto”, planteó el ex secretario de Comercio.

En cuanto a la crisis económica y política que atraviesa el país, Moreno responsabilizó tanto a Alberto Fernández, como a Cristina Kirchner. “El problema de Alberto Fernández es que no es apto. Cristina lo eligió. Esto también es responsabilidad de ella. No entienden lo que pasa en la economía. No entendió (el ex ministro de economía Axel) Kicillof, no entendió (el ex presidente Mauricio) Macri y no entiende Alberto. Este ciclo económico se terminó”, sentenció el ex funcionario que intervino el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y está denunciado por la manipulación de las cifras de inflación, desempleo y pobreza durante su gestión.

Por otra parte, Moreno opinó que si Cristina Kirchner asumiera como Presidenta, tampoco representaría “una solución” a la crisis.

“La responsabilidad política es conjunta. Podes experimentar, la ley te lo permite. Veremos. La única solución es un gobierno peronista, sin Cristina y sin Alberto. Eso puede venir en una elección. Que se adelanten las elecciones, puede venir en Asamblea Legislativa. Puede venir de variadas maneras. Pero para acordar con el FMI sin lastimar al pueblo solo un gobierno peronista”, destacó Moreno.

“No puede ser un gobierno socialdemócrata como el de Alberto o el de Kicillof en términos económicos. Ni uno neoliberal como el de Macri, que son lo mismo en definitiva, porque tanto los socialdemócratas como los neoliberales hicieron el consenso de Washington”, agregó el exsecretario de Comercio.

“Este es un gobierno socialdemócrata, no saben dónde tienen la nariz. Le pido al pueblo peronista que se organice, a las empresas que cuiden su stock y siempre que llovió, paró. Ya daremos vuelta la página y arrancaremos de vuelta, como siempre hizo la Argentina”, concluyó.