Habrá balotaje entre Massa y Milei

Sergio Massa obtuvo más del 36% de los votos contra el 30% de Javier Milei. Por lo tanto, habrá balotaje entre los candidatos de Unión por la Patria y la Libertad Avanza.

En tercer lugar, quedó Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio con el 23% de los votos, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,10 y finalmente Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,66 por ciento de los votos.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, subió al escenario pasadas las 23, luego del discurso que pronunció en su respectivo búnker Javier Milei, a quien enfrentará en el balotaje el próximo 19 de noviembre.

“La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno, no soy de los que les gusta insultar, ni destruir al otro, construyo consensos, así me moví toda mi vida y así me voy a mover como presidente de la república”, expresó.

“Tenemos que trabajar juntos para terminar con el kirchnerismo”

Fueron las palabras del candidato a presidente de La Libertad Avanza tras conocerse los resultados.

“El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina”.

“No perdamos de vista este evento histórico”, dijo en su introducción el líder del liberalismo. A ello agregó: “Haber hecho la mejor elección de la historia del liberalismo en Argentina nos llena de orgullo”, expresó.