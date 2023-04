“Hoy la mayor problemática de Apóstoles, es generar trabajo”, señaló Caballero

POSADAS. El candidato a intendente de Apóstoles Gastón Caballero (Juntos por el Cambio – Activar) dialogó con el programa TVA que se emite por MisionesCuatro, para analizar el presente de la ciudad y presentar sus propuestas, con “una mirada en el futuro” y con un énfasis en la necesidad de generar empleo y mejorar los servicios de salud y educación, entre otros, en la comuna que es cabecera departamental.

De cara a las elecciones del 7 de Mayo, Caballero aseguró que tienen “muchas ganas de demostrar que Activar tiene equipo y experiencia”. Según arugmento, cuentan con experiencia porque él mismo fue concejal de la ciudad y conoce “cómo se lee un presupuesto, cómo se generan las partidas y cómo se ejecutan”. Pero también la propuesta de Activar se apoya en un equipo representado por dirigentes tales como Florencia Klipauka –diputada nacional-, Germán Kiczka –diputado provincial-, Juan Ahumada –actual concejal de Apóstoles- y Pedro Puerta, el presidente del partido Activar que “es un pilar fundamental de la construcción de nuestro espacio”, sostuvo Caballero.

Además, “desde 2015 no paramos de caminar nunca” en Apóstoles, que “es la capital nacional de la yerba mate”. Destacando que se trata de una ciudad ligada a la producción, Caballero remarcó: “Si a la yerba le va bien, a nosotros nos va bien. Pero hace 20 años que cada vez hay menos comercios, menos industrias y menos oportunidades laborales”, analizó.

Actualmente, en las colonias agrarias de Apóstoles “hay gente que cuando llueve no puede salir de sus chacras, eso no puede ocurrir más. Se podría atender las necesidades de la colonia y del vecino, pero hoy niegan esa realidad. Y (desde el oficialimo) ocupan la ley de lemas para confundir al vecino. Se presentan los que fueron ex intendentes, o sus hijos o sus hermanos, que tratan de polarizar con la gestión actual cuando son los principales responsables de que las cosas no se hagan”, cuestionó.

En cuanto a la gestión de la actual Intendente María Eugenia Safrán, “hace, pero muy lentamente”

De acuerdo con Caballero, en Apóstoles “la mayor problemática es el trabajo: cómo hacer para que vengan industrias y abran comercios. Y la herramienta es la tasa municipal”, planteó el candidato, que ya adelantó que reducirá la tasa a cero por dos años a aquellas empresas que se instalen en la ciudad y generen puestos de trabajo.

En un plano de análisis que se centra en la posible desconexión de los políticos con los electores, Caballero no dudó en señalar que “la gente está cansada de los políticos”, cuyas propuestas se alejan de las necesidades concretas de los vecinos. Pero la gente también “entiende que nuestro espacio representa otra cosa, es la política al lado de la gente. Y (Activar) no representa a una casta política que viene gobernando desde hace 20 años”, sentenció.

“Es momento de que esta generación demuestre que en serio le preocupa el vecino. Quiero ser intendente de Apóstoles, porque me preocupa el apostoleño”, concluyó.