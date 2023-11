Hugo Humeniuk: “Argentina necesita un cambio de rumbo porque hace mucho nos están llevando a una decadencia”

Hugo Humeniuk, el intendente electo de Concepción de la Sierra, brindó una entrevista al programa “Otro Día Más” que se emite por la Radio Social Club 97.7 respecto a las expectativas que tiene en relación a las elecciones de segunda vuelta. “Realmente muy altas, porque vemos que la Argentina necesita realmente un cambio de rumbo, porque hace muchos años nos están llevando a una decadencia despacito y quizás mucha gente no se está dando cuenta”, expresó.

“Venimos, como digo cuesta abajo, ya estamos muy abajo, no nos estamos dando cuenta y creo que debemos empezar a apuntar hacia arriba, a cambiar el rumbo, porque no podemos en este país, ya no se puede ni planificar a tres o cuatro días, una semana, no se sabe lo que va a suceder”, declaró Humeniuk.

Asimismo, continuó: “no solo ya se están yendo los profesionales del país, en la zona todos lo saben, los chicos en el ámbito rural se van a cosechar manzanas a Brasil, se van a trabajar a Brasil porque allá ganan mejor por el tipo de cambio, aparte los sueldos allá son mejores. Creemos que hay que cambiar el rumbo inmediatamente porque nos estamos yendo en picada”.

Respecto a la figura de Javier Milei y lo que representa, señaló: “Milei, más allá de su falta de experiencia política, creo que es algo que necesitamos también. Yo lo veo como un apasionado de su país, por ahí se exalta porque quiere mejorarlo, quiere mejorar las cosas y está viendo cómo está todo mal”.

Y agregó: “somos oposición y queremos cambiar un rumbo. Pedro (Puerta) fue el primero que tomó esa decisión y realmente le felicito. Los jóvenes lo siguen mucho, charlo mucho con la juventud y están cansados de las roscas políticas, quieren algo distinto. O sea, que es un futuro muy de gris a negro lo que tenemos en la Argentina”.

“Por eso, Milei con su verborragia, los llama a revelarse, pero revelarse contra un sistema que nos está llevando a la nada”, afirmó Humeniuk.