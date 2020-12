Horas antes de la votación, la Iglesia pidió a los senadores votar contra el aborto

En la víspera de la crucial votación de la legalización del aborto que se presenta muy reñida, la Iglesia en todo el país –incluso desde El Vaticano- exhortó a los senadores a votar en contra del proyecto que impulsa el presidente Alberto Fernández con severos argumentos y apelaciones a Juan Domingo Perón e incluso a Néstor Kirchner.

Fue durante una Jornada de Ayuno y Oración convocada por la Conferencia Episcopal y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en el Día de los Santos Inocentes, que evoca la matanza de niños ordenada por Herodes, para suplicar la no aprobación de la iniciativa legal.

La voz más fuerte que se alzó fue la del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, quien en una misa que ofició en la catedral porteña afirmó que con el proyecto que consideró “inconstitucional”- se “que pretende legalizar la muerte de los niños y niñas inocentes mientras se están gestando en el vientre materno”.

“Nuestra sabia Constitución Nacional, orgullo de los argentinos, deja bien señalado que al Congreso, lejos de ocuparse en legalizar el derecho a matar o interrumpir la gestación de un ser humano –que para el caso es igual de cruel y abominable-, le corresponde: ‘Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia’”, señaló.

En ese sentido, dice que “a ellos como personas les cabe el ‘pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos’, y que también obligan a nuestro país a proteger la vida del ser humano desde su concepción. Además, se le reconoce como persona”, sostuvo. Y subrayó que la Academia Nacional de Medicina dijo que ‘el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comenzó en el momento de la concepción’”.

Por su parte, los cuatro obispos de Chubut le enviaron una carta a los tres senadores de la provincia que ya anunciaron que votaran a favor del proyecto, en la que le manifiesta que les “duele saber que la representación provincial sólo lleva una postura que no representa la opinión de una parte importante de los chubutenses” y les señalan que “no hemos descubierto que es una preocupación de nuestro pueblo. Las urgencias –agregan- son alimenticias, habitacionales, educativas, laborales. Eso es lo que urge nuestro pueblo del Chubut”.

“Señores legisladores, si honramos nuestra Constitución Nacional, si ‘la patria es el otro’, si ‘no hay nada mejor para un argentino que otro argentino’, les pedimos que no avalen este proyecto de ley, que piensen en esos niños que no llegan a nacer ni descamisados porque todavía no hay quien ponga sobre su cuerpo nacido el primer amoroso abrigo, que sean respetuosos de pensar de aquel que vivió su niñez en Camarones -el General Perón- y que acuña esa hermosa frase ‘los únicos privilegiados son los niños’ y con ella contrastaba con las normas pensadas sólo por unos pocos alejados del pueblo, y que el mismo -respetando su significado etimológico- llamaba ‘la oligarquía’”, les manifiestan.

Finalmente, el gran canciller de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, emitió un tuit en el que le pide a los senadores: “El 29 les pido que ‘no dejen sus convicciones profundas en las escalinatas del Senado’ sepan defender la vida como él la defendió”, afirmó, en una implícita cita a Néstor Kirchner sobre el compromiso que tomó cuando asumió la presidencia de la Nación.