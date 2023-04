“Iguazú tiene muchísimas cuentas pendientes”, dijo Fabián De Sá

El abogado Fabián De Sá, candidato a intendente de Puerto Iguazú, brindó una entrevista al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro donde habló de varios temas, como es el caso de los problemas que padece su ciudad.

“El agua es un problema de antaño, como abogado y junto a los vecinos hice firmas de los usuarios y presentamos un recurso de amparo para que el gobierno, ya sea municipal o provincial en este caso, garantice el servicio. El servicio mejoró en algunas zonas de los barrios, por ahí hay gente que no tiene agua”, contó De Sá.

“Es increíble la situación que vive Iguazú, pero todo es una excusa para seguir inventando cosas o recaudar fondos, pero los problemas no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la limpieza de la ciudad”, añadió.

“Iguazú tiene muchísimas cuentas pendientes, cloacas hace un montón que no se hacen. La mayoría de la población, el 85% no accede al servicio cloacal y, el agua, en muchísimos barrios no tienen”, declaró el candidato.

“Lamentablemente Iguazú no tuvo suerte. Estuvo en manos de la misma gente muchísimos años. Y la eternización en el poder lleva a esto, no hay independencia en los medios, no hay posibilidad de una opinión distinta. Nosotros somos un caso novedoso porque nos manifestamos contra el intendente como no vivimos del gobierno, o sea, decimos las cosas que están mal y eso por ahí, por sí te da una cierta visibilidad, pero también te genera algunas consecuencias de que, por ejemplo, tu negocio no podés trabajar con libertad. La persecución política es constante”, afirmó De Sá.

Ya en el tramo final de la entrevista manifestó: “creo que es el momento del cambio de Iguazú. El vecino está recontraindignado y el hijo de Iguazú está, como yo, indignadísimo de ver a su ciudad en esas condiciones”, expresó.