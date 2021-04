Infectólogo puso en duda el positivo para coronavirus de Alberto Fernández

BUENOS AIRES. El infectólogo argentino Pablo Goldschmidt, que reside en Francia, puso en duda la versión difundida por el gobierno sobre el caso positivo de coronavirus del presidente Alberto Fernández y manifestó que si la vacuna funcionó correctamente es muy difícil que el presidente tenga una carga viral tan alta como para que dé positivo un test de antígenos.

“Si tuvo 37.3 de fiebre, tuvo las 2 vacunas y le da PCR positiva, yo lo primero que haría es volver a hacer la extracción del ARN y hacerlo todo de nuevo. O se equivocó el laboratorio o el kit que usaron era de mala calidad. No puede ser que dos vacunas no produzcan inmunidad, no puede ser que sea portador del virus a alta carga viral para que dé antígenos”, analizó Goldschmidt en diálogo con radio Mitre.

Según LPO, el infectólogo explicó que un test de antígenos para dar positivo requiere una carga viral mínima de 3000, mientras que el PCR detecta 40. Pero además requiere que dé positivo dos o tres señales, lo que el especialista pone en duda en el caso de Alberto. “Pongo en duda la calidad del examen. Por ahí tiene que ver con un residuo de un virus de resfrío”, arriesgó a señalar Goldschmidt. “Me parece que, estando vacunado, los resultados esos no dan”, agregó.

Por otra parte, Goldschmidt también se sorprendió por la decisión de testear al presidente por haber tenido 37.3 de fiebre, menos de lo que es considerado un síntoma de coronavirus. “Si tiene 37.3 no se hace PCR, se hace si tiene 38.5. Si tiene 37 de fiebre no se hace un test, ¿para qué le van a hacer si cuando uno corre un poco llega a 37,7”, planteó el especialista.

Un llamado de Putin al gobierno argentino

El caso de la infección pese a la inmunización con la vacuna Sputnik V, motivó que el propio presidente ruso Vladimir Putin hable con el gobierno argentino. E incluso analice enviar a un equipo de expertos, para saber qué ocurrió con Alberto Fernández.

Según LPO, la ministra Carla Vizzotti recibió un llamado de autoridades rusas que le comunicaron la idea de Moscú de enviar una misión lo más discreta posible para analizar el caso de Alberto.