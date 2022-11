Intendentes desconfían sobre destino final de plan de obras sanitarias

POSADAS. Una decena de intendentes de la Renovación desconfían que la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) se quede con el “manejo discrecional” de un paquete de obras que firmaron el viernes último, en las oficinas del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

La sospecha, masticada en silencio por los alcaldes del oficialismo, recae principalmente sobre el ex intendente de San Ignacio y actual coordinador de UEP, el maestro mayor de obra Esteban Romero.

De acuerdo a los trascendidos, Romero prácticamente manoteó todas las carpetas que habían presentado los intendentes y se quedó con la administración política y de gestión de los 22 convenios que se firmó el viernes último en Buenos Aires, con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el subadministrador del Enohsa, Néstor Álvarez.

Oficialmente, se firmaron 22 convenios para realizar obras de agua potable en 21 localidades de Misiones, un paso administrativo que antecede al llamado a licitación y a la firma del acuerdo final.

Lo que sospechan los alcaldes renovadores es que Romero termine cerrando el acuerdo con el Enohsa, capture los fondos de las obras ya predeterminadas, y que después haya una suerte de administración discrecional por parte del funcionario provincial.

Sin embargo, admiten, por lo bajo, que la presencia del Gobernador en el acto podría darle algo de esperanza de que los fondos para esas obras no terminen en “otras necesidades” del Estado provincial.

En la firma del viernes, Herrera Ahuad destacó la relevancia de realizar obras de agua potable dado que la provincia recientemente atravesó una crisis hídrica. Y resaltó que “uno no puede solamente centrarse en obras grandes y dejar otras que quizás son más pequeñas, pero tienen mayor impacto en las comunidades”.

En ese sentido, trascendió la lista de los convenios: “Recambio de red de agua – para el paraje la Uva y el barrio 4 de julio”, municipio de Alba Posse; recambio de red de agua para el Paraje KM 15, municipio de Panambí; perforación, tanque elevado y red de agua barrio Unión y barrio Thiel, de Leandro N. Alem; Proyecto perforación y tanque de reserva para el casco urbano de Cerro Azul; ampliación de planta de tratamiento de líquidos cloacales en Montecarlo; perforación, tanque y cisterna y red de agua potable para barrio Roca Chica, de Gobernador Roca; Proyecto de provisión de agua potable Puerto Viejo, municipio de San Ignacio; perforación, tanque y cisterna y red de agua potable para la zona urbana y rural, en Loreto; proyecto ejecutivo red de provisión de agua potable, municipio de Tres Capones; proyecto de perforación tanque y reserva barrio Nueva Esperanza, en Santa Ana; Agua para todos Bº Belgrano, municipio de San José; provisión de agua potable Barrio Municipal de Santiago de Liniers; como también otras obras de agua y saneamiento en Puerto Libertad, Profundidad, Olegario V. Andrade, Bonpland, Cerro Cora, Cerro Azul, Corpus, Andresito, San Antonio, y Puerto Esperanza.

Romero, de la UEP, no es alguien que inspire confianza entre sus ex colegas de las intendencias. En 2017, Romero fue duramente cuestionado por el Gobierno nacional, cuando aún gobernaba San Ignacio, tras comprobarse que no había cumplido con los “objetivos sociales” de “uso público” de una bahía natural del río Paraná que provocó la cota 83 de la represa Yacyretá.

El ahora funcionario provincial transformó esa herencia fiscal de uso municipal en un fenomenal negocio de inversiones inmobiliarias privadas, un selectivo country con salida al majestuoso Paraná, que hasta ahora nadie se encargó de investigar con profundidad. Quizás, allí, radique el recelo de los intendentes Renovadores que vieron como Romerito se trajo las carpetas para su despacho, sin siquiera comunicar como seguirá el trámite de las mismas.

FSV.