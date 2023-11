Jeremías Giménez: “Estoy convencidísimo que con Massa no es”

POSADAS. El concejal electo de Activar en Concepción de la Sierra, Jeremías Giménez, visitó el Noticiero de Misionescuatro para hablar sobre su próxima asunción. Su llegada al escenario político destaca cómo la juventud está ganando un espacio significativo en el ámbito político de la provincia.

Giménez, quien está involucrado en la política desde que era estudiante secundario, compartió su pasión por su ciudad natal y su compromiso con el servicio público. Comentó: “Desde muy chico hago política, desde que tenía 15 años descubrí dos cosas: Concepción es mi mundo y la política es la pasión de mi vida. Me dije que no iba a parar de trabajar, que los jóvenes puedan desarrollarse y eso es lo que me apasiona”.

A solo un mes de asumir su cargo como concejal, el concejal electo de Activar expresó su entusiasmo por el desafío que se avecina. Hizo hincapié en la necesidad de inversión en obra pública en Concepción de la Sierra, algo que los residentes solicitan desde hace mucho tiempo.

En ese sentido, Giménez insistió que todo el equipo de trabajo del intendente electo Hugo Humeniuk está listo para asumir la responsabilidad de trabajar en pro de su comunidad. Dijo: “Tengo una filosofía de vida de que el futuro es de quienes actúan. Para quejarse hay que hacer que las cosas pasen”.

Giménez también habló sobre la posición de Activar, en relación con el balotaje y su apoyo a Javier Milei. Destacó la importancia de los dirigentes en definir una posición y asumir la responsabilidad de acompañar el cambio. “Estoy convencidísimo que con Massa no es”, manifestó.

Con un enfoque en escuchar a la gente y atender asuntos fundamentales como los caminos rurales, la conectividad y la educación, el concejal electo dejó claro su compromiso con su comunidad al afirmar: “Voy a dejar la vida por Concepción, eso le digo al vecino”.