JxC no dará quórum en las sesiones extraordinarias

BUENOS AIRES. Confirmada la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, para mediados de Enero, el jefe del bloque de la Coalición Cívica–ARI, Juan Manuel López, anticipó este jueves que “no darán quórum” en las sesiones convocadas para darle tratamiento al pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno.

Además, expresó: “El Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda”. Según publicó el portal Parlamentario, el legislador de la fuerza que conduce la ex diputada Elisa Carrió dejó en claro que “no vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes”.

Entrevistado en CNN Radio, el jefe de bancada de la CC-ARI amplió: “JxC no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare”.

Diputados kirchneristas Ana Gaillard y Gerardo Martínez, con el Presidente Alberto Fernández

Acto seguido embistió contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Su falta de inteligencia no lo dejan registrar los hechos”.

“Mezcla temas económicos con un ataque directo a la Corte Suprema, y eso atenta contra la posibilidad de que exista un tribunal independiente”, advirtió López.

Y en esta línea, subrayó que la Justicia “sigue siendo un poder independiente que garantiza la propiedad privada”.

Respecto al proceso de la iniciativa, el bonaerense explicó: “La Comisión de Juicio Político funciona como una ‘pequeña fiscalía’ que investiga las pruebas y ahí, se recaba todo”. Además, añadió: “Con una mayoría simple (16 sobre 31 legisladores) se decide si se acusa o no”.

Un oficialismo que no tiene los votos siquiera para sesionar e impulsa la destitución de los ministros de la Corte Suprema

Sin embargo, en referencias a lo que pueda ocurrir en el recinto advirtió: “En las últimas tres sesiones, el oficialismo no tuvo quórum y tampoco tiene los dos tercios necesarios para sesionar sin la oposición”.

“Es una situación institucional muy delicada que el Gobierno tensa cada vez más”, alertó López, al tiempo que calificó al Presidente de ser “una persona que hace tiempo no piensa con claridad”.

Asimismo, López llegó a calificar de estúpido al Presidente, en un parangón con lo que hacía la actual Vicepresidente, Cristina Kirchner, cuando era la Jefe de Estado. “Ella ha sido lo suficientemente inteligente para no desobedecer ningún fallo de la Corte y Alberto es lo suficientemente estúpido para desobedecer una cautelar”, fustigó López.

Por otro lado, López opinó sobre la licencia del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y consideró: “Es una decisión personal que respetamos. (Elisa) Carrió (líder de la CC-ARI) lo apoyó públicamente”.