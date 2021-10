BUENOS AIRES. Con los recientes movimientos dentro del gabinete bonaerense, producto de la derrota electoral en las primarias del 12 de septiembre para el Frente de Todos, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dijo que al gobernador Axel “Kicillof le intervinieron el gobierno” porque es “el gran perdedor de las PASO”.

“Pasó agachado con su mezcla de método soviético con cubano. Control social, con médicos cubanos, todo el mundo a la casa. Mientras tanto te fundís y no tenés laburo. Y encima quería prolongar la cuarentena”, sentenció Pichetto, en declaraciones radiales al analizar las razones por las que el kirchnerismo perdió las PASO en el principal distrito electoral del país.

Así, el excandidato a vicepresidente sostuvo que el gobernador bonaerense es el principal responsable de los resultados que obtuvo el oficialismo porque “perdieron la provincia de Buenos Aires, que era el bastión electoral”.

“Le intervinieron el gobierno, le pusieron intendentes para reestablecer el vínculo con los barones del conurbano. Los feos y malos del conurbano tienen que ponerse a trabajar. Y ponerse al frente de la elección porque si no, van a volver a perder”, lanzó Pichetto, según informó La Nación, este domingo.

Respecto a la llegada del ahora exintendente de Lomas de Zamora a la jefatura del gabinete bonaerense, el auditor general de la Nación aseguró que “lo de Martín Insaurralde es una intervención directa de la vicepresidenta en la Provincia”.

Además, señaló que tuvo que reemplazar a Carlos Bianco porque “tiene una relación muy tensa con los intendentes del conurbano”. De esa forma, Pichetto aseguró que “Cristina también perdió” porque “asume que Kicillof como gobernante tiene problemas”.

Sin embargo, Pichetto apuntó también a la conformación de la lista del Frente de Todos en Buenos Aires, como uno de los factores que explicaron la victoria de Juntos por el Cambio. En particular, Pichetto cuestionó la elección del exministro de Salud bonaerense, en uno de los primeros lugares. Daniel Gollán, fue “el error grande del Frente de Todos. Porque no saben nada. Yo no hubiera puesto jamás a alguien involucrado en las limitaciones de las libertades como fue el doctor Gollán, que va segundo en la lista”, manifestó.

“Pusieron la cara de la pérdida de las libertades, del derecho a trabajar y a vivir. Letal el error que cometieron. Yo jamás hubiera puesto al ministro que estuvo al frente de todas las limitaciones de la pandemia”, fustigó Pichetto.

Y en el orden nacional, Pichetto también se refirió a los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández. Respecto del desembarco de Juan Manzur, el ex senador se mostró lapidario. “El gobierno nacional, cuando cambia el Gabinete, en el marco de la crisis entre el Presidente y la vice, hace lo que puede. Pero pone a un hombre del plano federal para tratar de ver cómo reestablece un vínculo con los gobernadores de las provincias. Porque Fernández gobernó para la república del AMBA”, disparó Pichetto, ironizando sobre la falta de federalismo del gobierno del Frente de Todos.

Asimimso, Pichetto analizó el manejo sanitario del gobierno, tras la paliza electoral frente a Juntos por el Cambio en las PASO del 12 de Septiembre. “Levantaron la pandemia casi por decreto. De repente podemos ir al fútbol, está todo bien”, cuestionó. Y agregó: “La actividad económica en el mundo siguió funcionando, había infectólogos que decían si no le gusta la cuarentena interminable prueben con la muerte”.

Sobre el final, Pichetto se refirió a los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sobre las cartas públicas de la vicepresidenta criticando al presidente, Pichetto sostuvo: “Ella está enojada con el resultado. Y hubo hechos públicos que demostraron su enojo. Ella dijo ‘poné orden’, ‘ministros que no funcionan’. Hay una cadena de cosas”, apuntó.

Y con respecto a la citación a indagatoria a Mauricio Macri en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Pichetto sostuvo: “No estoy de acuerdo con que Macri sea sometido a una indagatoria con un tema que no tiene nada que ver”.

La indagatoria “tiene que ver con la campaña, donde se politiza la Justicia”, sentenció.