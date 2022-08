Kiczka: “Acá tenemos un gobierno que vende mucho humo y con JxC somos la opción”

POSADAS y DOS DE MAYO. En las últimas horas se concretó el 6º Foro de Concejales de Juntos por el Cambio – Misiones, en la localidad de Dos de Mayo, donde confluyeron los cerca de 100 ediles del espacio, los diputados nacionales Florencia Klipauka (Activar), Martín Arjol (UCR), el senador Humberto Schiavoni (PRO) y el diputado provincial Germán Kiczka (Activar), entre otros.

Justamente, Kiczka dialogó con el programa “La Semana de MisionesCuatro” y destacó que este 6º Foro de ediles, está “centrado en que los concejales de toda la provincia puedan intercambiar ideas, y hablar de distintas problemáticas de cada una de sus ciudades. Siempre es enriquecedor. Las autoridades partidarias siempre acompañan este foro para vernos con nuestros dirigentes, charlar con ellos”, enfatizó el diputado provincial de Activar.

En este foro, se discutió la Ley Fitosanitaria y la prohibición del glifosato “lo que requirió especial atención”, sostuvo Kiczka. “Son cerca de 100 concejales, autoridades, técnicos que fueron a exponer. Pero creo que como mínimo había 150 – 200 personas”, dijo.

La crisis del gobierno nacional y la debacle económica del país y la provincia

Ante la consulta de este medio, Kiczka admitió que la crisis económica y la crisis política del gobierno nacional, “es un tema inevitable a tratar”, dado que la debacle “se agudiza en la provincia”. Hay “venta de humo que le hacen a la gente, planteando que están resolviendo algo con estas maniobras políticas. Pero no se está resolviendo nada. No hay un proyecto económico, no se sabe qué va a pasar vivimos una situación de incertidumbre total. Se habló de este tema”, dijo el diputado provincial.

“El pueblo nos transmite su preocupación por el tema del empleo y otros. Se habló de eso y de lo que conlleva como frente de ser la opción y cómo debemos trabajar de cara a las elecciones que se aproximan”, señaló Kiczka, quien insistió en que desde que JxC se impuso en las legislativas del 2021, están “trabajando muy fuerte”.

Para Kiczka, “es vergonzoso” y “una tomada de pelo”, que “después de 3 años de gobierno”, el Frente de Todos plantee que hay que ser pacientes con el nuevo equipo económico encabezado por Sergio Massa, como Ministro de Economía, Producción y Agricultura. “No pueden poner excusas, sabían a qué se enfrentaban. Supuestamente tenían un plan. No resuelven (los problemas) y no resuelven sus cuestiones internas”, fustigó el diputado provincial.

“Tenemos un gobierno que es un matrimonio al borde del divorcio con un montón de peones que los muestran como salvadores. Pero no tienen qué decirle a la gente, no tienen una respuesta para nada”, bramó Kiczka, en tono crítico hacia el gobierno del Presidente Alberto Fernández y la Vice, Cristina Kirchner.

“Y cuando se empiezan a tirar la bola entre ellos sabés que la situación es grave. Nadie quiere quedar pegado (con este gobierno), sobre todo la Señora (Cristina Kirchner), que es la armadora de este espacio. Y la que más se quiere lavar las manos para salir impoluta. No hay que permitírselo”, analizó Kiczka, para quien los recientes anuncios económicos que hizo Massa, muestran a un “Presidente (Alberto Fernández) que está totalmente relegado”

Un proyecto para simplificar Ingresos Brutos y terminar con el cobro anticipado

En esta línea, Kiczka reveló que presentaron en la Cámara de Representantes “un proyecto muy importante sobre una reforma fiscal respecto de un resumen de Ingresos Brutos, para que la gente lo pueda pagar sin tantas complicaciones, sin tantos adelantos y ni cobros que la gente no sabe de qué se trata”, comentó.

“Este proyecto promueve simplificar Ingresos Brutos como se hizo en su momento con el Monotributo, donde el pequeño contribuyente según lo que factura, paga un monto fijo y con ese pago sabe que está con todos los impuestos al día”, detalló Kiczka. Y añadió: “Va a ayudar muchísimo a la provincia porque le va a dar previsibilidad sobre lo que va a recaudar y sobre sus gastos”.

“Estamos peleándola para que el proyecto salga adelante, está en estudio según el oficialismo”, consignó Kiczka, quien aseguró estar dispuesto a escuchar el punto de vista del oficialismo y pulir el proyecto, “pero que salga”.

Un gobierno provincial que vende humo y quiere tapar todo

En cuanto a la cuestión en la provincia, Kiczka aseguró que “somos la opción. Acá tenemos un gobierno que vende mucho humo. Posadas es lo mejor que tienen y el resto de la provincia está sumida en la pobreza extrema. El gobierno quiere tapar todo y la gente ya se dio cuenta y pone su confianza en nosotros, nos habla y muestra sus problemas”, puntualizó el diputado de Activar.

Anticipando que trabaja en un proyecto en el área de salud, Kiczka insistió en que el gobierno provincial no informa ni escucha a diputados opositores. “Presentamos pedidos de informes y consultas que nunca son respondidos. Sólo se escuchan (entre) ellos (los diputados y funcionarios de la Renovación) Y no presta atención al resto”, subrayó.

“El recinto (de la Cámara de Diputados) es donde debemos hablar de política, debatir y escucharnos entre todos. Para que así construyamos la provincia que podemos tener. Como opositores nos cuesta muchísimo. Pero no pedimos respuestas para nosotros, somos representantes de una parte de la provincia”, recordó Kiczka, en referencia a la masa de votantes que llevó a la victoria de Juntos por el Cambio en las legislativas nacionales del 2021.

Para Kiczka, “estamos viviendo un punto de inflexión”, en Misiones, como quedó demostrado en “la victoria que tuvimos el año pasado”.

“Nos movemos en equipo, con Pedro Puerta, que es un incansable trabajador de la política, con Florencia Klipauka, siempre presente en la provincia. Eso es muy valioso y muestra que tenemos una visión clara de lo que queremos”, enfatizó.

Finalmente, Kiczka dejó en claro que ya están trabajando de cara a la campaña electoral del 2023, en un contexto en que muy posiblemente se desdoblarán las elecciones y Misiones votará antes de Octubre. “El viernes reunión quincenal de la mesa chica de JxC para delinear el trabajo que se va a llevar a cabo. Tenemos muchos viajes territoriales para ver a referentes. Ya estamos encaminando la campaña ahora el trabajo es constante”, concluyó.