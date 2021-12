Klipauka admitió que analizan el quorum para tratar el Presupuesto 2022

POSADAS. Florencia Klipauka Lewtak se refirió al tratamiento al presupuesto 2022, que comenzó este lunes con una reunión entre ministros y legisladores. “Estamos con las comisiones de presupuestos que fueron abiertas a todos los diputados, estuvo muy interesante”, declaró la diputada nacional en diálogo con Misiones Cuatro.

Asimismo, agregó: “muchos diputados tenían preguntas por hacer, pero como siempre nos esquivan, nos responden con lo que quieren”.

“Hoy hay una última sesión de la comisión para dictaminar; y el jueves será la sesión, donde trataremos todo junto el tema del presupuesto”, comentó Klipauka Lewtak.

Además, contó que están analizando si dar quorum al proyecto: “estamos hablando como bloque si dar quorum o no, lo estamos estudiando bastante, tenemos reuniones, porque no es un tema menor, es la ley madre, sabemos que nos están apurando y no es la manera, los ministros tuvieron desde septiembre para venir y no vinieron”.

“Ahora, a último momento, en estas sesiones extendidas, quieren apurarnos para sacar un presupuesto que no beneficia a Misiones, tampoco a muchísimas provincias. Hay diputados de Mendoza, del sur, que están enojados en defensa de su provincia, porque no son federales, está dibujado”, manifestó la legisladora.

Además, dijo que Misiones es la provincia menos beneficiada en el presupuesto del año próximo. “Somos la provincia que en vialidad va a tener la menor parte de recaudación, también nuestra zona aduanera especial que nunca llegó y de vuelta nos están soltando la mano, es lo que sentimos los misioneros desde el principio. También en tema de los bosques que nos están dando un porcentaje mucho menor a lo que es la ley”.

Además, señaló: “el proyecto del presupuesto está, queríamos respuestas porque faltaban ciertas temáticas, porque los subsidios a las provincias son menores, la ley de salud mental no se cumple, más de un diputado salió a hablar y como siempre no tienen respuestas”.