Koch: “Hoy el intendente no controla realmente al Grupo” del transporte urbano

POSADAS. El candidato a intendente de Posadas, Santiago Koch (sublema Evolución de Juntos por el Cambio) Santiago Kock pasó este lunes por el canal MisionesCuatro y en diálogo con el programa TVA, se refirió a lo que considera prioritario para la futura gestión municipal: la generación de empleo, la desburocratización de los trámites municipales, el fortalecimiento de la seguridad y el control del transporte urbano, en especial, sobre el Grupo Z.

Para Koch, reducir la burocracia en los trámites municipales, va a acercar la gestión al ciudadano, que podrá resolver problemas más rápidamente y conseguir habilitaciones, lo que redundaría en mayor dinamismo en la actividad económica y la posibilidad de generación de empleo.

Consultado sobre lo que está ocurriendo con el transporte urbano de pasajeros, que el Grupo Zbikoski explota casi en su totalidad en el Gran Posadas, Koch insistió en la necesidad de contralor. Respecto de los hechos que se dieron en las últimas semanas, donde usuarios fueron bajados de colectivos porque no funcionan los lectores QR de las billeteras electrónicas que promueve la empresa Servicios Urbanos SA (una firma que pertenece al Grupo Z), Koch reveló que presentó con otro edil de Garupá, un proyecto para crear una “Agencia Metropolitana de Control del Transporte Público”

“En 2010, cuando se reformó la carta orgánica de Posadas, se delegó íntegramente el control del transporte al Ejecutivo Municipal. Y hoy el intendente no controla realmente al Grupo (Z), ¿no? Entonces, creemos necesario que se genere un ente regulador”, puntualizó Koch.

Y en esta línea, Koch apuntó al problema de la falta de plásticos para las tarjetas SUBE Misionero, que obligan a los usuarios a utilizar la billetera virtual (sistema SUBI), o pagar en efectivo, sumas mayores al costo del boleto prepago. Con el agravante de que colectivos que no son del grupo Z, no cuentan con lectores QR o estos no funcionan. “Estás liberado a la voluntad de la empresa: algunos te dicen que sólo te cobran en efectivo. Depende de dónde vivas, tenés frecuencias o no”, cuestionó.

Asimismo, Koch apuntó contra la Dirección de Defensa al Consumidor (perteneciente al Ministerio de Acción Cooperativa), porque a la fecha no han sancionado a la “empresa prestataria del servicio” de transporte urbano, por la falta de tarjetas SUBE Misionero que impidió que muchos estudiantes accedan al boleto educativo gratuito y por los problemas con los lectores QR. “Todas las personas que no pudieron adquirir el beneficio, tuvieron una erogación económica. Y eso hay que repararlo. No escuché a nadie del oficialismo decir, vamos a imponer una multa”, sostuvo el concejal posadeño y candidato opositor.

“El transporte y la seguridad, son dos temas muy importantes, sobre los que el municipio hace oídos sordos. No sé por qué no quiere verlos. Son problemas fundamentales. E insisto: de Quaranta para arriba hay una Posadas que en la medida que te acercás al centro, tiene más servicios, y de Quaranta para abajo, después de las 4 o 5 de la tarde, el transporte urbano tiene la frecuencia que teníamos en pandemia (del coronavirus). Y hace dos años que no estamos en pandemia”, sentenció.