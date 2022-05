La Boleta Única “es más transparente” y “tiene ventajas económicas y ecológicas”, sostienen

POSADAS. La herramienta electoral de la Boleta Única de Papel reduciría la cantidad de votos impresos en cada elección, lo que implicaría “ahorrar” recursos económicos y proteger el medio ambiente, por la menor cantidad de papel utilizado para los comicios, según planteó Alejandro Fidela, de la Red Ser Fiscal, una ONG dedicada a la mayor transparencia de los procesos eleccionarios en el país. Además de las ventajas ecológicas y económicas que tiene la Boleta Única –según Fidela–, con el sistema se terminarían las “listas sábana” donde resultan electos candidatos desconocidos y también, se inhabilitarían maniobras fraudulentas como el “voto en cadena”.

En diálogo con MisionesCuatro, Fidela dijo que, con la Red Ser Fiscal, “hace 12 años venimos trabajando en la provincia y en el país para que se logre una ley y la gente pueda votar con Boleta Única. Tiene ventajas económicas, no se imprime la cantidad de boletas (propias del sistema vigente) que, en el caso de Misiones, que cuenta con ley de lemas, es impresionante”, comentó Fidela.

“La cantidad de boletas es impresionante y eso golpea en lo ecológico. Vemos que todos los candidatos quieren ser verdes. Esto (la impresión de votos sin Boleta Única) golpea a la ecología, por la cantidad de papel para cada elección. Y es mucha la cantidad de dinero para imprimir que se podría volcar en el país, con la pobreza que tenemos. Se ahorraría un montón de dinero”, describió Fidela sobre las ventajas que tiene la Boleta Única respecto del sistema habitual de votación con múltiples boletas electorales.

La mayor transparencia de la Boleta Única

Asimismo, Fidela apuntó a la transparencia de la Boleta Única. “Es más transparente porque el puntero no va a poder hacer el sobre en cadena (‘voto en cadena’) Hay muchas trampas que no se pueden hacer con el sistema de la boleta única electrónica o la boleta única de papel”, analizó Fidela.

En defensa de la Boleta Única Electrónica, Fidela opinó que el proceso de control “con el sistema electrónico sería más fácil, porque una vez cargado el dato en la computadora, queda de respaldo un papel de ese voto. Es más seguro y más rápido, porque se elimina el conteo del pizarrón. Terminamos con todas las picardías. Cuando se traslada la urna hasta la Cámara Electoral, también se pierden y se cambian. Con esto nos ahorramos las denuncias y el dolor de cabeza”, lanzó Fidela, recordando que, en Tucumán, hubo quema de urnas años atrás –bajo la gobernación del actual Jefe de Gabinete Juan Manzur.

Según Fidela, la Red Ser Fiscal busca la transparencia en las elecciones y es una organización apartidaria. “Formamos fiscales de todos los partidos políticos, nos interesa que cada fiscal cuide el voto de cada partido. Queremos la transparencia electoral, es lo que pretendemos”, enfatizó.

“En Misiones es muy complicado ir a votar, porque van los punteros, hacen voto en cadena, pagan por el voto, le dan un choripán por el voto. Queremos que la gente vote a conciencia”, reiteró.

De acuerdo con Fidela, están dadas las condiciones para que se sancione la ley de la Boleta Única de Papel. “Hoy se cuenta con el número de votos para que se logre esa ley. Y va a ser un beneficio para todos los argentinos, no a un grupo, secta o color político. Creo que va a salir (la ley)”, opinó.

La Ley de Lemas es inconstitucional, según Fidela

Sobre el final de la entrevista, Fidela habló de la situación actual de Misiones, que, junto a Santa Cruz y Formosa, son las únicas provincias que votan con el cuestionado sistema de la Ley de Lemas. “Hace 20 años que somos gobernados por un grupo de partidos políticos que hegemonizó las elecciones. No podés votar a alguien que no sea de la renovación. Cuentan con el dinero para tener muchos candidatos y la ley de lemas los favorece”, comentó Fidela, insistiendo en que con la Boleta Única, “se termina con la lista sábana, se terminan las elecciones en las que” resulta electo un candidato desconocido para la mayoría de los votantes.

En Misiones, con la Red Ser Fiscal “no pudimos hablar con todas las autoridades y es evidente que la Renovación no quiere sacar la ley de lemas”, pese a que, según Fidela, “es inconstitucional”.

Con ley de lemas, el voto es indirecto

“Ahora que tenemos una Corte Suprema distinta, invito a los políticos de Misiones, a que presenten recursos de amparo para quitar la ley de lemas. Es inconstitucional, porque la Constitución dice que el voto es directo. Pero en el caso de votar con ley de lemas, el voto es indirecto, votamos a ‘Pedro’ y sale (electo) ‘Juan’. (Los votos de un sublema) se le suma al tipo que tiene más votos (en el lema) Con la ley de lemas hay 15 que le suman a un solo tipo. Eso no es voto directo, son votos indirectos, eso es inconstitucional”, subrayó Fidela.

“Los políticos de misiones deben bregar para que el proceso sea transparente porque no vamos a salir de este atolladero en el que la gente no cree en la clase política. A pesar de que se utilice en Misiones y Santa Cruz, la ley de lemas es inconstitucional y son sistemas que no son democráticos”, reiteró.