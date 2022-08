La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Massa

BUENOS AIRES. En una sesión de casi dos horas, donde hubo discursos de todo tipo por parte de los jefes de bloques, la Cámara baja aceptó la renuncia de Sergio Massa como presidente y como diputado nacional, al tiempo que se avaló la designación como nueva presidente de Cecilia Moreau. La diputada ultrakirchnerista, hija del “radical sin fronteras” Leopoldo Moreau, se convirtió este martes, en la primera mujer en la historia del país, que preside la Cámara de Diputados de la Nación. Es la tercera en la línea de sucesión presidencial.

La votación se realizó a mano alzada, pero desde cada una de las bancadas se aclaró el sentido del voto: Juntos por el Cambio y la izquierda se abstuvieron, el bloque de Javier Milei se opuso, y los interbloques Federal y Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. A este respecto, vale destacar que el bloque “misionerista” de la Renovación, votó a favor de la presidencia de Cecilia Moreau.

Por otra parte, según informó Parlamentario, los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

La sesión arrancó, a las 14.55, presidida por última vez por quien a partir de este miércoles será ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y Ganadería, por un breve lapso, hasta pasarle la posta al vicepresidente primero de la Cámara, el diputado el Pro Omar de Marchi.

No hubo cuestiones de privilegio, sino que se avanzó directamente a la sesión propiamente dicha, tal cual se acordó en Labor Parlamentaria, para evitar “desvirtuar” el objeto de esta sesión.

Antes de la votación, el presidente saliente agradeció “a todos y cada uno de los trabajadores de la casa que a lo largo de estos 996 días que me tocó estar a cargo de la Cámara nos acompañaron con un esfuerzo enorme y un compromiso único”.

Agradeció a su bloque y puntualmente mencionó a Germán Martínez, Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Cristina Álvarez Rodríguez, “porque la presidencia de la Cámara no existe sin la tarea de todos los que trabajan en el armado de las sesiones”. Y celebró que hubieran podido “hacer funcionar a la Cámara en pandemia”.

En representación del bloque Pro, habló Waldo Wolff, quien observó en el bloque oficialista “un espíritu triunfalista que no se condice con la situación del país”. Recordó que en ese mismo recinto se había aprobado la pesificación asimétrica, o el memorándum con Irán.

“Y hoy pareciera que venimos a hacer un lanzamiento de un nuevo gobierno. Y debo decirle, deseándole la mejor de las suertes al ya exdiputado Massa, que él es parte del Gobierno”, lanzó Wolff, enrostrándole al oficialismo que si bien hablaban al llegar de “tierra arrasada”, lo que se vive hoy en la Argentina “es tierra arrasada”.

“Podría hablarles del dólar, que tampoco dejamos bien, pero no teníamos nada que festejar. Y hoy festejamos que bajó de 350 a 280. La diferencia es que nosotros no tenemos nada que festejar tampoco. Y es hora que nos hagamos cargo”, subrayó Wolff, advirtiendo que la gente que mira desde las casas no entiende qué se está festejando.

“Son parte de un mismo gobierno que agarran el timón cada uno de un lado. Tiran cada día para un lado distinto. Ojalá se termine, exdiputado Massa, ojalá sea capaz de torcer ese rumbo”, expresó.

Respecto de la propuesta de que conduzca la diputada Moreau, le deseó mucha suerte. Sin embargo, no dejó pasar la ocasión de recordarle a la diputada kirchnerista, que incluyó en un proyecto la palabra “negligencia” para que no llegue la vacuna Pfizer. Por ese motivo, anticipó la abstención del bloque respecto de su nominación.

El diputado radical Mario Negri (Córdoba), fue el encargado de habar por su bloque. “Nosotros respetamos por tradición el juego de primera minoría y si es Gobierno. Ambas cosas. Se puede ser primera minoría y no gobierno y la discusión puede ser distinta. El primer criterio lo hemos respetado siempre”, apuntó el presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja. Y destacó: “obviamente estamos ante una anomalía”, en referencia a la salida de la presidencia por parte de Massa.

“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Negri. Aunque aclaró que esa postura tenía que ver con que faltan también 4 meses para que concluya el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renueva o se incorporan cambios.

Asimismo, Negri coincidió con Wolff respecto de la situación de extrema gravedad del país, y la “debilidad institucional, pérdida de confianza de la figura presidencial, aumento de la pobreza, inseguridad e incertidumbre económica”. “Tengo mi enorme preocupación que se puede caer en la enorme tentación de creer que puede haber salvatajes individuales o providencia de las personas que llegan”, agregó, apuntándole precisamente a Massa.

“No se puede errar sobre el diagnóstico que vive el país, no se trata de trabajar con grajeas, se trata de tomar el toro por las astas. Tenemos el reloj en tiempo de descuento”, enfatizó Negri. Al tiempo que se metió en la interna del Frente de Todos. “Nosotros no venimos a empujar a nadie y no vamos a empujar a nadie, pero sí tenemos derecho a pedirles que no se empujen entre ustedes”, acotó.

“Sin un piso de confianza y credibilidad, no hay gobierno que pueda construir un proyecto”, sentenció.