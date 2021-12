CÓRDOBA. Señalada por ser una de las legisladoras del bloque UCR Evolución que le faltó a Juntos por el Cambio en la sesión convocada por ese espacio, junto a otros bloques, para tratar el proyecto sobre Bienes Personales, la diputada Gabriela Brouwer de Koning justificó su ausencia y dijo que pensó que se “había terminado el año con la sesión del Presupuesto”.

La cordobesa fue una de las tres bajas que tuvo la principal bancada opositora, además de los macristas Álvaro González -también de viaje, desde antes de la votación del Presupuesto- y Camila Crescimbeni, que dio positivo de Covid-19 antes de la sesión.

Según Parlamentario, en caso de haber tenido asistencia perfecta, la oposición podría haberse impuesto en la votación, que resultó a favor del oficialismo que, acompañado por la izquierda y aliados, se impuso con 127 votos a favor frente a 126 en contra, es decir solo por un voto, en la aprobación del proyecto con modificaciones.

En diálogo con Radio Mitre de Córdoba, la radical sostuvo: “No es el ánimo justificar sino pedir disculpas a los cordobeses que me votaron, fue un error mío. Pensé que se había terminado el año con la sesión del Presupuesto”, sostuvo Brouwer de Koning, quien viajó 8 días después de asumir como legisladora.

“Toda la semana yo trabajé en comisión y el día 16 que fue la sesión (por el Presupuesto) mi familia se fue y yo me quedé pensando que ya me iba a quedar”, relató.

Dijo que pensaba que ya había terminado el año legislativo, pese a la convocatoria de Lospennato

En relación a esa maratónica jornada de la semana pasada, Brouwer de Koning recordó que “fue una sesión en donde estuvimos más de 20 horas, termina la sesión y se vota, donde ganamos la votación. Todos entendimos que terminaba la sesión legislativa. Yo sentí alegría porque dije ‘voy a volver a ver a mi familia’”, sostuvo.

“Entonces no dudé y dije me voy a reencontrar con mi familia. Y conseguí vuelo y me fui. En el trayecto, cuando llego al exterior, me llega la noticia de que el martes iba a haber una sesión especial. Lamentablemente traté de volver y no pude, se me hizo imposible. Y pasó lo que pasó”, agregó en referencia a su viaje a Disney.

Lo llamativo es que antes de que culminara esa extensa sesión por el Presupuesto, pasadas las 10 de la mañana del viernes pasado, la diputada del Pro Silvia Lospennato, quien había propuesto la moción para exigir el tratamiento de Bienes Personales, había anunciado: “Vamos a pedir que la comisión sea convocada una hora antes de la sesión especial que vamos a pedir para el próximo martes a las 14 horas”.

Sin embargo, Brouwer de Koning aclaró que no tiene pensado renunciar, sino “al contrario”. “Quiero redoblar esfuerzos para resarcir esto que ha pasado. Quiero seguir adelante para trabajar y tratar de cumplir con mi mandato. Voy a redoblar mi esfuerzo para intentar que vuelvan a confiar en mí”, expresó.

Y añadió: “Me siento mal, esto no es indolencia, desidia, realmente me pone muy mal, por eso doy la cara y doy mis sinceras disculpas”.