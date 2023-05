Comisiòn de Acuerdos del Senado de la Nación en la que trataron pliegos del Poder Judicial y del Ministerio Público, el 31 de mayo de 2023, en el salón Illia, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Celeste Saguero/Comunicación Senado).-

BUENOS AIRES. Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el pedido del fiscal Mario Villar para anular el sobreseimiento a Cristina Kirchner y enviarla a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces, expuso este miércoles en la estratégica comisión de Acuerdos del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría y busca prorrogar sus funciones pese a que cumplió 75 años.

A la comisión de acuerdos la preside la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, quien estuvo secundada por las senadoras por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio) y por Misiones, Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia), en calidad de vicepresidenta y secretaria de la comisión, respectivamente.

La magistrada volvió a hablar de “ensañamiento judicial” contra la Vicepresidente y aseguró que a la Justicia llegan “causas armadas por la política”, declaraciones que alimentan la sospecha de que el oficialismo busca prorrogar su mandato para que esta jueza archive las causas por lavado y por encubrimiento agravado contra Cristina Kirchner.

Según publicó TN, la jueza contestó las preguntas de los senadores de la Comisión de Acuerdos que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti y donde el Frente de Todos –con el acompañamiento incondicional de la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana- busca aprobar una serie de pliegos para cubrir vacantes judiciales, que serán enviados luego al recinto de la Cámara Alta para su aprobación. Entre esos pliegos está el de Figueroa y Juntos por el Cambio acusa al Gobierno de intentar mantenerla en su cargo por su supuesta afinidad con el kirchnerismo.

La jueza no negó haber dicho que “hubo ensañamiento judicial contra Cristina” ante la Comisión de Acuerdos

Una legisladora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, le recordó a la jueza haber dicho en diciembre pasado que “hubo ensañamiento judicial contra Cristina” y la acusó de demorar una definición respecto el pedido del fiscal para anular su sobreseimiento y enviarla a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces. Los otros dos miembros de la Cámara, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ya definieron su voto y solo resta ella, con lo que Figueroa terminará definiendo si Cristina va a juicio por lavado de activos. Vale recordar que la causa es una unificación de dos causas conexas, que tomaron el nombre del hotel y de la inmobiliaria de la familia Kirchner, en la que están probadas relaciones comerciales con el empresario Lázaro Báez, condenado por corrupción con la obra pública.

“Lo que pude haber expresado acerca que hubo ensañamiento tiene que ver con que no es habitual que a una persona se la cite a 8 declaraciones indagatorias en el mismo día. No es razonable. Si algún otro ciudadano tuvo un tratamiento de esa naturaleza, les pido que me lo digan. En días especiales para ella, como fallecimientos, se la citaba a indagatoria. Llama la atención y no es correcto contra la Vicepresidenta ni contra cualquier ciudadano”, contestó Figueroa.

“Es mentira que demoro el fallo en la causa Hotesur/Los sauces. Llegar a consensos entre los jueces en temas tan delicados que afectan cuestiones del país no es tan sencillo como un tema simple o común. Estamos permanentemente debatiendo la cuestión con mis dos colegas. Estamos llegando a consensos. Pierdan cuidado, no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo de que yo voy a dar mi fallo si me dan o no el acuerdo (para continuar en el cargo)”, agregó la jueza.

El repaso de las posiciones pro-kirchneristas de la jueza Figueroa que formuló un senador de JxC

Mucho más incisivo estuvo el senador riojano Julio Martínez (UCR – JxC), que planteó ante la atenta mirada de Figueroa, Sagasti y Solari Quintana, que “desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”. Y ahora, destacó, “el Senado está paralizado”. Pero advirtió que “hoy se mueve, ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted, y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”, señaló Martínez, según Parlamentario.

“¿A qué cree que se debe el interés del oficialismo? ¿A que su pliego sea tratado? ¿Por cuál de todas estas causas hay interés en que usted siga?”, preguntó, y enumeró luego casos como el de los jueces Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, en los que el oficialismo y el kirchnerismo habían estado siempre en contra de que siguieran en sus cargos más allá de haber cumplido la edad jubilatoria.

“Ahora están a favor. ¿Por qué cree que están a favor de su continuidad? -insistió-. ¿Por su posición sobre la Ley del Arrepentido, que la consideró inconstitucional? ¿Será porque está en Hotesur y Los Sauces? ¿Será porque usted manifestó que hubo un ensañamiento contra la vicepresidenta? ¿Será porque criticó a (Claudio) Bonadio por las citaciones en un mismo día, o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista, algo que tiene el beneplácito de la bancada oficialista?”, fustigó el senador.

La sospecha de que demoró su voto en la causa Hotesur-Los Sauces a cambio de continuar en el cargo

Y concluyó advirtiendo que hubo “mucha desprolijidad” en cómo se estaba dando la situación, que podía llevar a algunos a pensar que ella estuviera demorando su voto sobre CFK en función de si le daban o no el acuerdo para continuar en el cargo.

Ante esto, Figueroa contestó que a los jueces no les gusta que los conflictos de la política se judicialicen. “Pero cuando los tenemos en nuestras manos, asumimos nuestra responsabilidad. Lo hacemos siempre ajustados a derecho”, sostuvo. “Nadie puede objetar de mi persona mi imparcialidad”, opinó la jueza que podría archivar las causas Hotesur – Los Sauces y Memorándum con Irán.