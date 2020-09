La mamá de Facundo lo destrozó al periodista K, Pablo Duggan: “Deje de mentir, usted es funcional a Berni”

BUENOS AIRES. Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que permanece desaparecido desde el 30 de abril pasado, lo cruzó fuerte al periodista de C5N Pablo Duggan, a quien acusó de mentir y de ser funcional al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, en su protección a la Policía Bonaerense, investigada por la desaparición y posible fallecimiento del muchacho.

En primer lugar, Castro desmintió que ya sea oficial el resultado del análisis de los restos óseos hallado en un canal de agua en Villarino Viejo, en cercanías de Bahía Blanca. Pero inmediatamente replicó con dureza al periodista, para quien no hay pruebas de la participación de las fuerzas de seguridad en la desaparición de Facundo. Cabe recordar que Duggan conduce “ADN” en el canal que pertenece al empresario K, Cristóbal López.

“Le quiero decir a usted que tenemos certezas de que esta mujer (la testigo H que dice haber trasladado al joven desaparecido) no ha llevado a Facundo y que ha sido la policía Bonaerense la que se lo ha llevado”, disparó Castro. Y añadió: “Le digo a usted que deje de mentir y de inventar noticias porque no es así. Está atacando a los abogados y está atacando a la familia cuando nosotros tenemos la certeza de que ha sido la policía bonaerense. Tenemos las pruebas, ustedes no tienen acceso a la causa, y nosotros sí”, fustigó, según La Capital.

“Usted es periodista funcional a Berni”

“Yo respeto su opinión, no voy a debatir con usted. Tiene acá el micrófono para decir lo que usted quiera. Y si se quiere enojar conmigo, yo acepto, agacho la cabeza y no tengo problema”, contestó Duggan, en un intento por evitar un contrapunto con la mamá del joven desaparecido luego de haber sido retenido en un control policial de la localidad Mayor Buratovich. Pero fue inútil, porque la madre de Facundo no dudó en responderle sin miramientos.

“Usted es periodista funcional a (Sergio) Berni y duele mucho saber que hay personas como usted, porque nosotros vamos con la verdad”, le dijo la mamá de Facundo, en referencia al cuestionado Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Yo tengo acceso a la causa y tengo pruebas. Entonces, cuando digo que la policía bonaerense está involucrada, es porque está involucrada”, aclaró.

La postura de Cristina sobre la Testigo H

“¿Y por qué habría de mentir esta señora que es una productora agropecuaria?”, le dijo Duggan en referencia a la Testigo H. “No señor, ella no miente. Ella viajó otro día. No coincide su relato, no coincide el lugar donde levanta al supuesto Facundo con el lugar que dice el policía González. En este momento están analizando si la señora está mintiendo o si está confundida. Es más, puede quedar imputada, ¿usted lo entiende? Yo estoy peleando con ellos por eso, porque es una señora mayor y no quiero que quede imputada”, explicó Cristina, dejando sin argumentos a Duggan, que se apoya en la investigación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por direccionar la causa para proteger a la Bonaerense.

La decisión del Procurador Casals de sumar dos fiscales más

De hecho, en una resolución firmada el viernes último, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para “intervenir en forma conjunta o alternada” con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo.

La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación. Contra este fiscal, cuya “investigación” es defendida por el periodista K Duggan, ya fue recusado dos veces.