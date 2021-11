La Ministra de Educación de CABA llegó a Misiones en respaldo a Klipauka y Arjol

POSADAS. La Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña llegó a la tierra colorada y en su visita a los estudios de Misiones Cuatro, arremetió contra las decisiones del Gobierno K en materia educativa.

“A lo largo de la pandemia, han demostrado lo que realmente son y tenían como principio, como dejar las escuelas cerradas durante 1 año y medio, eso significa postergar el futuro de una sociedad por muchos años”, expresó.

La funcionaria remarcó que, pese al esfuerzo de los docentes, los niños, niñas y adolescentes no aprendieron de forma remota. “En la mayoría de los hogares no existió la educación virtual”, señaló.

“Nuestros hijos tuvieron trastornos de conducta, de sueño, de alimentación, de ansiedad, y eso tenía que ver con el encierro y la falta de escuela”

Elecciones en puerta y apoyo a los candidatos misioneros

“Vinimos a acompañar a Juntos por el Cambio, a Florencia (Klipauka), a Pedro (Puerta) y a Martín (Arjol), en este trabajo que es una hazaña que estamos tratando de hacer en el país”, destacó Acuña.

“Hay mucha gente cansada de un Gobierno que usa los privilegios de la política para sus amigos y no para cambiar la realidad de la gente”, indicó.

En esa línea, Acuña hizo un llamado de atención al Gobierno Kirchnerista, “Después de las elecciones, tienen que leer lo que la sociedad les manifestó en las PASO y va a ser contundente el 14 de noviembre. Tienen que sentarse con convicción junto a la oposición, para presentar un plan económico real para combatir la inflación de verdad y posicionarnos en el mundo”, sostuvo.

Proyecto para los jóvenes misioneros

Con respecto a la juventud y su situación en la provincia Martín Arjol declaró: “El tema de los jóvenes en nuestra provincia no es una cuestión menor, el 70 por ciento de los misioneros son menores de 40 años y lo que contaba Soledad es un impacto enorme, no hay mayor rebeldía de un joven que estudiar que prepararse para un mundo que nos va a exigir”.

En ese sentido agregó: “Nuestra obsesión con Florencia es esa, Pedro Puerta planteó un proyecto que lo venimos charlando que es la conectividad. Nuestra provincia sufrió no solo la imposibilidad, sino que hubo una virtualidad que no existió, nuestros gurises en el interior, en la picada, no tenían posibilidad de conectarse y han quedado afuera del sistema educativo”.

En ese sentido, Arjol señaló que han planteado una declaración de emergencia, “porque creemos que la educación es fundamental y queremos recuperar estos dos años y nos va a llevar diez o más. Entonces necesitamos una declaración de emergencia, que no solo sea recursos, la rediscusión del sistema educativo, de que el misionero tenga las mismas oportunidades que el que vive en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, Córdoba, esa es una discusión completa en el sistema educativo y es ahí donde tenemos que ir”, expresó.

“El proyecto que planteó Pedro de la conectividad es ver cómo avanzamos, la conectividad es información para los misioneros”, precisó.

“Son temas que vamos a plantear con Florencia, porque creemos que la educación es algo fundamental para el presente y el futuro de la Argentina”, concluyó.

Generar oportunidades

A su turno y en esa misma línea, Florencia Klipauka Lewtak declaró: “Queremos apostar a la educación y a una contención para los chicos que se educan y tienen una profesión, no vemos contención desde el Estado, no encuentran oportunidades.

En ese sentido, la candidata a diputada nacional añadió: “el sacrificio de cada estudiante universitario, de colegio, salir y no poder dedicarte a tu profesión es lo más frustrante, que te puede pasar y pasa en toda la provincia”.

“No vamos a ir solo con la educación, vamos a ir con el trabajo genuino y que venga de la mano de los jóvenes, los que van a ser nuestro futuro sin dudas con Martín vamos a llevar nuestra propuesta trabajo y educación”, expresó Klipauka.

También se refirió a su rol en la política e hizo un llamado a que las mujeres se animen a participar.

“Yo tengo la oportunidad de estar dentro de un equipo que siempre me respetó y dio el lugar siendo joven, hay otros partidos que me dicen increíble que siendo tan joven te den el puesto que tenés y eso me hace sentir muy cómoda, pero es una realidad que a nivel nacional nos estamos imponiendo las mujeres mucho más que a niveles provinciales. Entonces es admirable el tema de Soledad, de Bullrich de Lilita, que hay que copiar en todas las provincias, porque no es igual, somos una sociedad bastante machista todavía en Misiones y con mi ejemplo, se pueden dar mucha participación de mujeres jóvenes. Me gustaría que más mujeres seamos parte de la política y tengamos muchas más ganas de estar juntas por un fin común”, resaltó la candidata.