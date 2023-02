LA PAMPA. La provincia que gobierna el kirchnerista Sergio Ziliotto, define este domingo a los candidatos del principal frente opositor, Juntos por el Cambio, que define las candidaturas a gobernador, intendentes y legisladores en unas internas que cerraron alrededor de las 18, este domingo. Esta definición de candidatos es clave para la provincia que elegirá al sucesor de Ziliotto, el próximo 14 de mayo.

Según publicó Infobae, los diputados nacionales Martín Berhongaray, de la UCR, y Martín Maquieyra, del PRO, dirimen la candidatura de Juntos por el Cambio (JxC). El comicio fue optativo para los electores y hubo baja participación. Según fuentes de la oposición y el oficialismo local, a la hora del cierre de urnas estimaron que apenas un 16% de los pampeanos habilitados fue a sufragar. Esta baja participación, tendría que ver con la fecha en la que se realizó la compulsa, con muchos pampeanos de viaje y en vacaciones.

La nacionalización de la puja entre el PRO y la UCR pampeanos

Este domingo, la provincia elige candidatos a gobernador, intendentes y legisladores de los partidos que no pudieron arribar a listas de unidad. En JxC hay expectativa por quién será el candidato ganador, en lo que aparece como una puja entre el macrismo y el radicalismo. Así, la elección pampeana se nacionalizó en las últimas semanas y la puja interna de la dirigencia nacional desfiló por La Pampa para apoyar a sus candidatos.

Berhongaray (izq) y Maquieyra (der)

Aunque La Pampa representa el 0,86% del padrón del país, su relevancia es clave para la arena electoral federal. Se trata de una contienda medular para la puja nacional de JxC, en plena danza de candidaturas presidenciales y provinciales. Por eso, esta tarde la plana mayor de la coalición opositora siguió minuto a minuto la contienda entre Maquieyra y Berhongaray. En JxC hay expectativa por el resultado y tanto en el PRO como en la UCR buscan anotarse el primer triunfo electoral del año.

La particularidad del sistema electoral pampeano, sumado al bajo nivel de participación, permite un escrutinio ágil. Se espera que antes de las 19 se conozcan los primeros resultados y en torno a las 20, datos más certeros.

El sistema de la Internas Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

No es la primera vez que la provincia implementa este sistema de Internas Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (IASO). Sin embargo, en esta ocasión, al ser optativas para los votantes, el nivel de participación fue bajo. En La Pampa están habilitados a votar 238.000 electores. Es decir, el 0,86% del padrón total de Argentina. Se calcula que al final del escrutinio hayan sufragado unos 40 mil ciudadanos. Vale recordar que los afiliados a un partido (por ejemplo el PJ), no podrán votar en las internas de otro partido o frente (JxC). Pero sí lo pueden hacer los independientes, es decir, los que no están afiliados a ningún partido.

Son 165 los establecimientos educativos dispuestos para la votación. La mayoría se congregan en Santa Rosa y General Pico, ciudades que representan el 70% del padrón provincial. Sin embargo, por el sistema electoral local, las escuelas se dividen entre las destinadas a votantes “independientes” y el resto, en las que sufragan los afiliados a los partidos políticos.

Según las cifras del Tribunal Electoral Provincial, del total de electores pampeanos, 222.160 son independientes, 1.410 son afiliados al oficialista Frente Justicialista Pampeana y 14.662 son afiliados a los partidos que conforman JxC.