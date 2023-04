“La política es la herramienta para construir una sociedad más justa”, dijo “Mariquita” Torres

La comunicadora María Itumelia “Mariquita” Torres, es candidata a diputada provincial por el Frente Amplio -que lleva la candidatura de Julia Perié como Gobernadora- fue entrevistada por Emilio Larocca en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro donde habló de su candidatura, militancia política, entre otros temas: “desde muy jovencita empecé fundamentalmente militando en las organizaciones de derechos humanos, allá por la dictadura, poniendo en aquel momento una búsqueda de recuperar una democracia que finalmente la pudimos recuperar y que este año estamos cumpliendo 40 años”, declaró.

“Siempre militando, siendo, aportando, tratando de aportar a la construcción en una sociedad más justa”, agregó.

Además, se definió “periodista militante “creo que todos hablamos desde algún lugar. En mi caso particular, digo desde dónde hago periodismo. Tengo un programa de radio hoy y digo que soy candidata diputada del Frente Amplio y que soy parte del Frente de Todos. Cuento la historia desde ahí y eso no me impide, por ejemplo, que convoque a que cuenten sus propuestas y sus proyectos candidatos como Pedro Puerta, por ejemplo, con quien estuve ayer participando de un debate”, declaró Torres.

Con respecto a la política dijo que es “la herramienta para construir una sociedad más justa”.

“Cuando me plantean el tema de la apolitización, de que los políticos son malos, yo digo, ‘señores, con la política construimos sociedad’. Porque la gente que tiene ganas de hacer las cosas bien, generalmente, o no tiene los recursos para llegar a esa población, o decide correrse de ese lugar que lo ensucian algunos políticos”, expresó la candidata.

En esa línea agregó: “la sociedad también es responsable de que tengamos malos políticos. Hay mucha indiferencia, un sistema que ha hecho que la sociedad sea indiferente a la cosa política. Porque dentro de ese sistema que logra que la sociedad sea indiferente, se cuelan aquellos que ejercen la mala política”.

“Tenemos que saber a quién votamos. No puede ser que votemos al que tiene más carteles, al que tiene más difusión. Necesitamos saber quiénes son nuestros candidatos, de dónde vienen, cuál es su historia, su trayectoria. Eso va a hacer que nosotros elijamos a gente que entendemos que nos representan desde el lugar de dónde vienen”, afirmó Mariquita Torres.