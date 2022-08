“La realidad en los barrios es que la gente no tiene para comer”, advierten desde la agrupación Contrato Social

POSADAS. Luego de una exitosa jornada solidaria que realizaron en el Barrio A4 “Nueva Esperanza”, el referente de la agrupación “Contrato Social” Ricardo Albertella dialogó con el programa “Previa Informativa” de lo que vienen realizando en este barrio y de los nuevos proyectos que tienen a futuro, que se centran en la asistencia alimentaria, la entrega de muebles reciclados y otros servicios básicos, que van a ir variando conforme avancen en su trabajo.

Este domingo compartieron una merienda con sorteos y regalos para los niños de A4, acompañados por los principales referentes de Activar, el presidente del partido, Pedro Puerta, la diputada nacional Florencia Klipauka y el diputado provincial Germán Kiczka, entre otros referentes y militantes. También contaron con el acompañamiento de integrantes de la fundación Innovar.

“Empezamos un grupo de autoconvocados. Nos reunimos, comerciantes, profesionales, empleados públicos, jóvenes, entendiendo que es mucho más importante proponer y hacer que criticar. La realidad de la gente en los barrios es que no tiene para comer y que la gurizada anda descalza. Es una realidad muy dura”, expresó Albertella este miércoles, en los estudios del canal 8 MisionesCuatro.

“El pasado sábado estuvimos en el Bº A4, cerrando el mes de la niñez. Nos acercamos a la gente de la fundación Innovar y de Activar, y sin duda, nos tendieron una mano. Nos dieron el aval y acompañamiento y pudimos hacer una fiesta hermosa”, reveló Albertella, insistiendo en que el encuentro con los vecinos, dio pie a conocer las necesidades actuales del populoso barrio.

Respecto de la participación de Activar, Albertella comentó: “Conocimos a Pedro (Puerta), el referente, es súper carismático. Es admirable que un líder político se mecle con la gente. Eso lo admiramos de Pedro y de todo el equipo. Y estaba la diputada nacional (Florencia Klipauka)”, resaltó Albertella, quien se preguntó “cuántos diputados están en los barrios”. “Es para tener en cuenta y advertir. Por ahí estas cosas pasan inadvertidas”, añadió.

“La base era compartir una merienda, sorteo de ropitas para bebé y niños, hubo calzado y juguetes. No fue solamente compartir una merienda, sino que también fue una oportunidad de escuchar e interpretar”, ponderó Albertella, insistiendo en que “cada lugar tiene su necesidad específica”.

“En el centro se debate si la parada de colectivos tiene o no una pantalla LCD. Y en los barrios si en la parada de colectivos entra o no el agua. Las necesidades son distintas. Nosotros estamos enfocados en ir hacia la gente más vulnerada por el olvido y por la crisis que nos atraviesa a todos”, señaló Albertella, poniendo el foco en la enorme distancia social entre el microcentro posadeño y los barrios de la periferia.

En cuanto a lo que se plantean con la agrupación, Albertella explicó: “Necesitamos construir un futuro que nos incluya. Y que nos haga sentir que podemos volver a soñar, si tenemos la capacidad de imaginarnos un futuro mejor donde trabajemos juntos. Lo importante es que la gente también se sume”, puntualizó el referente, insistiendo en que la agrupación está abierta a cualquier persona que quiera involucrarse.

El sábado pasado, en la actividad desarrollada en A4 “hubo mucha gente, muy buena recepción, gracias a Dios”, dijo.

Asimismo, Albertella desarrolló una de las actividades que están haciendo, ligada a la remoción y entrega de muebles. “Nosotros estamos trabajando en tomar muebles en desuso y los restauramos para volver a insertarlos en estos lugares. Puede ser una cama o bicicleta rota que arreglamos e insertamos en el otro extremo de la sociedad, que es la más vulnerada”, detalló.

En tanto, respecto de las nuevas actividades proyectadas, Albertella anticipó que este próximo domingo, estarán “en el ingreso de Itaembé Guazú, con un canje de banderitas (de la Selección Argentina) por alimentos no perecederos, porque vamos a hacer una olla solidaria una vez por semana en el Bº A4”. A esta actividad, la llaman “Mundial Solidario”.

“Nos nucleamos una vez por semana en el barrio, cocinamos y compartimos. Y una vez, semana de por medio, vamos a incluir el tema de peluquería para la gurizada. Es una manera de estar con el vecino, de escucharlo y contenerlo”, enfatizó Albertella.

Según Albertella, en la comunidad y en los barrios “necesitamos soluciones, que se escuchen las necesidades de las personas. Estuvimos con los comerciantes que no pueden más con el tema de los impuestos, hay mucho desánimo. La gente pide ser escuchada e interpretada. Es simplemente sacarle burocracia al sistema y rever los impuestos. Si el comerciante puede pagar menos impuestos, lo puede volcar en mayor mercadería y mayor personal. Eso genera trabajo y movimiento en la economía”, sostuvo el referente.

Por otra parte, Albertella admitió que hay cristianos en la agrupación y “siempre ponemos delante a Dios, en cada paso que damos. Eso nos da la fortaleza y nos lleva a los lugares donde está la necesidad más fuerte. Hay que tener un espíritu fuerte cuando uno ve esas cosas porque te puede derrumbar, por lo trágico que es eso. Esta es la realidad hoy, la gurizada anda descalza y come sólo una vez al día, lo que le dan en el comedor”, denunció.

“A medida que avanzamos en los barrios, vamos viendo la necesidad, no podemos resolver los problemas de todo el mundo. No tenemos la estructura suficiente, pero este granito de arena puede replicarse”, destacó el referente de “Contrato Social”, quien no descartó competir en las próximas elecciones.

En esta línea, Albertella sostuvo que “si podemos, nos encantaría entrar en la contienda electoral. Pero mediante el diálogo, desde la democracia. La política es una herramienta de transformación. Eso se desvirtuó y hoy la política termina siendo algo para que se hagan ricos los políticos. Y eso está mal, no es así. La gente que está en política no es el enemigo, está para transformar y mejorar”, subrayó.

Respecto de lo que viene para esta agrupación, Albertella confirmó que el próximo domingo estarán de 9 a 12 en la entrada al Bº Itaembé Guazú, frente a la capilla. Y al siguiente domingo estarán en el mismo horario en la entrada a Itaembé Miní, por la avenida 147, con la iniciativa del “Mundial Solidario”.

“Invitamos a la gente a sumarse a Contrato Social, al teléfono (3764) 909095. No estamos pidiendo plata, sólo una horita por persona cada semana. Y con eso vamos a estar solucionado muchas cuestiones”, concluyó.