La renuncia de Highton consolida la autonomía de la Corte Suprema frente al gobierno de Alberto y Cristina

BUENOS AIRES. El Gobierno sufrió un durísimo revés político con la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema, que consolida la autonomía del principal tribunal del país, sin una alternativa favorable a la Casa Rosada en el corto plazo.

Highton renunció principalmente por razones de salud. Si bien el manejo administrativo y operativo recaía en manos de su hija, al momento de votar era necesaria la presencia de la propia jueza. Sin embargo, el nuevo presidente del tribunal, Horacio Rosatti, solicitó que en los debates participaran sólo los jueces, sin secretarios.

Como Highton seguía las acordadas por Zoom, se daba la extraña situación de que cada juez estaba en su despacho conectado virtualmente, a metros de los otros tres miembros varones.

Además del tema de salud, la jueza había planteado un rechazo muy fuerte a la elección de Rosatti y Carlos Rosenkrantz como presidente y vice de la Corte, respectivamente, en la acordada realizada el pasado 23 de septiembre. Las fuentes consultadas indican que Highton apoyaba un retorno a la presidencia de Ricardo Lorenzetti, un ministro más bien afín al gobierno kirchnerista.

Una oficialista histórica, Highton era la jueza más cercana a Alberto Fernández, quien era el jefe de gabinete cuando ella entró a la Corte en 2004. El año pasado fue la única integrante del máximo tribunal del acto de presentación de la fallida reforma judicial. Además tenía un estrecho vínculo con Marcela Losardo, la ex ministra de Justicia de Alberto y su socia judicial.

De todas formas, Highton supo tejer vínculos con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Ello le valió continuar en el cargo pese a haber superado los 75 años de edad. En 2017, el gobierno de Cambiemos no apeló un recurso de amparo presentado por la propia jueza para continuar ejerciendo en la Corte, pese a superar la edad límite para ejercer el cargo que estableció la Constitución de 1994.

Un triunvirato de ministros que manejaría la Corte Suprema

Según LPO, no hay otro miembro de la Corte con esas características. Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda lograron conformar una mayoría autónoma que no se verá afectada con la salida de la jueza sino todo lo contrario. Así pues, Lorenzetti quedará aislado y ya sin su aliada circunstancial. Pero eso no quiere decir que reportará al Gobierno: fuentes de la justicia creen que, por su habitual pragmatismo, el ex presidente del tribunal se terminará plegando al resto.

Sin embargo, más allá de la renuncia de Highton, la peor noticia para el Gobierno es lo lejana que parece una alternativa para esta situación. En el kirchnerismo especulaban con la conveniencia de la renuncia para poder ubicar a alguien más cercano en la Corte.

Ahora el panorama asoma inverso: necesitan los dos tercios del Senado para nombrar a un nuevo miembro de la Corte y no los tienen. Después de las elecciones de noviembre, el escenario sería aún más complejo, si se repiten los resultados de las primarias. Más aún si se amplía la diferencia en favor de Juntos.

De hecho, el pliego del juez Daniel Rafecas para la Procuración General, que también necesita los dos tercios, sigue sin tratarse luego de casi dos años de mandato de Alberto.

Ampliación de la Corte y presión kirchnerista para que renuncie Maqueda

Otra de las especulaciones que circulaban en torno a la renuncia de Highton, es la posibilidad de que el Gobierno abra una negociación con Cambiemos para ampliar la Corte. Pero si el Tribunal, por caso, se ampliara en dos miembros, uno iría para la oposición y el Gobierno seguiría sin mayoría en la Corte.

También en el kirchnerismo dejaron trascender que Maqueda renunciaría por una cuestión de edad. Pero el cordobés, que en diciembre cumple 72 años, dijo que se queda hasta terminar el mandato. Cumplirá 75 un año después del fin del mandato de Alberto.

Por eso fuentes de la justicia aseguraron que se avecina un período caracterizado por una Corte autónoma. La administración recae sobre el presidente, el vice y el juez decano, que justamente son Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, respectivamente. En cuanto a los fallos, no ven difícil que los votos sean consensuados caso por caso.

Estas son malas noticias para Alberto Fernández y Cristina Kirchner: la Corte debe definir sobre demandas de alto voltaje político, como la disputa por la quita de un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires o el pedido de nulidad de la causa Vialidad, que tiene a la vicepresidenta como principal acusada de asociación ilícita y direccionamiento de la obra pública.