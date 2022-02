La renuncia de Máximo Kirchner “demuestra que la verdadera grieta está dentro del oficialismo”

En la tarde del lunes, el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, como consecuencia del entendimiento del Gobierno de Alberto Fernández con el FMI.

En ese contexto, quien se pronunció al respecto fue el Diputado Nacional por Misiones Alfredo Schiavoni (Juntos por el Cambio). Dijo que la decisión del legislador “demuestra un poco que la verdadera grieta en la Argentina está dentro del propio oficialismo, tanto que hablan que desde Juntos por el Cambio promovemos la grieta entre los argentinos, lo que pasó ayer, quedó claramente demostrado que quienes tienen la grieta y no pueden compatibilizar intereses son precisamente los del oficialismo”, expresó Schiavoni a Misiones Cuatro.

Asimismo, agregó: “me cayó muy mal, si bien no le asigno una importancia trascendental a lo que haga el diputado Kirchner, me parece que en los momentos que vive la Argentina, no es bueno que sucedan estas cosas. Es un mal mensaje para la gente, los inversores, para todo aquellos que contribuya a generar un clima de entendimiento, tranquilidad, generar condiciones para producir y trabajar”, manifestó.

En esa línea dijo que la renuncia de Máximo Kirchner tiene que ver con cuestiones ideológicas y egoísmo. “Eso no ayuda y si esta decisión del diputado Kirchner, de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos, responde a intereses personales, familiares, que no hay ideología como él pretende hacer ver. Hay ideología, una cuestión de egoísmo, de pretender sobresalir diferenciarse del resto del Frente de Todos y de la familia”, señaló el legislador.

“Es muy irresponsable hacer una jugada de este tipo, en momentos donde la Argentina está tratando de arreglar su frente con los acreedores externos, de empezar el año legislativo con propuestas y ver si podemos crear el marco que genere condiciones para el empleo y salir adelante. Este tipo de cosas no ayuda, no piensa en la Argentina, piensan en sus intereses personales”, agregó.

Además, Schiavoni se refirió al acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI: “en el Congreso tenemos por una ley anterior, aprobar el financiamiento que obtenga el Estado Nacional, eso es lo acordado, no es que nos sentamos los diputados nacionales a negociar con la misión del Fondo Monetario, hay que aclarar”, explicó.

“El congreso lo que aprueba es un eventual financiamiento que obtenga la Argentina en este caso, con un organismo como el FMI”, precisó.

Y a modo de conclusión señaló: “creo que la Argentina necesita acuerdos que trasciendan un gobierno, si pensamos en cortoplacismos vamos a seguir en problemas. Pensar en acuerdos que trasciendan, uno o dos periodos presidenciales para sacar el país adelante”, declaró Schiavoni.