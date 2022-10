La salida de ministros es porque “empiezan a caer fusibles” y con más mujeres en el gabinete, “no va a cambiar la economía”, advierten

POSADAS. “Que las mujeres tengan cargos públicos y mayor participación en el gabinete, tiene que ver con la lucha de las mujeres, que fue muy importante”, arrancó diciendo la Licenciada en Enfermería, Raquel Osorio, docente y referente del Colectivo Isadora Mujeres en Lucha, quien dialogó con TVA MisionesCuatro sobre las designaciones como ministras de Kelly Osorio (Trabajo), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Ayelén Mazzina (Mujeres), definidas en las últimas horas por el presidente Alberto Fernández.

No obstante, Osorio aclaró en diálogo con TVA MisionesCuatro, que el Ministerio de la Mujer o cualquier otro, “si no tiene presupuesto, con un varón o una mujer, no va a funcionar. Los ministerios tienen que funcionar con varones o mujeres, con políticas públicas al servicio de los trabajadores y sectores populares, si no, esto es chamuyo”, lanzó la docente y activista.

Nuevas ministras que vienen a aplicar el ajuste kirchnerista

“No esperemos nada de esta nueva ministra que viene a aplicar los ajustes del FMI, igual que otro funcionario. Y como ya viene ocurriendo”, sentenció Osorio sobre la gestión de la flamante ministra puntana, muy cuestionada por el asesinato de una mujer dentro de una comisaría en San Luis, cuando ella era secretaria de la Mujer de esa provincia.

Para Osorio, la salida de un ministro “es un fusible. Y empiezan a caer fusibles con las luchas que está habiendo en el país. Porque es insostenible la situación económica de los trabajadores, entones el ministro del área cae”, puntualizó.

Asimismo, Osorio planteó que los ministros que están dejando el gabinete nacional, están tratando de resguardase de la actual gestión del gobierno d Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para poder aspirar a cargos electivos en 2023. “Nadie quiere llegar al 2023 (en el gabinete) Los ministros no están felices en sus cargos. Y no por los planes que aplican, sino porque quieren resguardarse y jugar en las próximas elecciones o volver a la función privada”, graficó la docente.