“La seguridad, salud y educación, deben ser las políticas de prioridad de quien esté a cargo del Ejecutivo”

POSADAS. La docente de ciencias políticas y candidata a diputada provincial (JXC), Camila Rodríguez, habló con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, quien se refirió, en primer lugar, a la inseguridad: “si bien la violencia que sufrió el ministro de seguridad bonaerense no es justificable, nada tiene que llevar a la violencia, tampoco romanticemos la situación, hay una persona fallecida y una familia que está destrozada. La gente reclama por seguridad con lo simple, poder trabajar, llevar a los hijos a la escuela”, declaró.

Asimismo, agregó: “nada justifica la violencia, pero la gente tiene que reclamar, porque no le están dando las políticas públicas que necesita, entonces salen a reclamar”.

“Tanto la seguridad que es uno de los pilares, la salud y la educación, deben ser las políticas de prioridad de quien esté a cargo del ejecutivo y, obviamente, quienes correspondan establezcan sus funciones para lograr un buen fin”, explicó Rodríguez.

Por otra parte, se refirió a los cortes de ruta que hubo este martes en distintos puntos de la provincia por parte de organizaciones sociales “una cosa es reclamar y otra cosa es cortar el tránsito”, precisó.

Además, habló de la falta de oportunidades que hay en la provincia “mucha gente se queja que en la provincia no hay trabajo y puede ser real, no todos tenemos las mismas posibilidades, a otros nos cuesta más, yo soy docente y el ámbito no es fácil, pero hay que buscarle la vuelta, es el momento de poder generar fuentes de trabajo y salir adelante a través del mérito de cada uno”, afirmó.