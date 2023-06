Las razones de las visitas de Massa a Pekín y Washington: el BCRA está sin reservas para frenar corridas y se está paralizando la importación

POSADAS. El reciente viaje del Ministro de Economía Sergio Massa y su comitiva a Beijing (China) y el que realizará en pocas semanas a Washington, tienen que ver con una severa crisis de las reservas del Banco Central de la República Argentina, según explicó el consultor Gonzalo Acuña en su columna “El Dato Económico” para el Noticiero de MisionesCuatro este martes. El analista remarcó que existe muy poca información sobre los acuerdos firmados por los gobiernos argentino y chino, lo que “resulta preocupante” y añadió que a Washington, Massa no sólo deberá pedir un impase con los vencimientos del préstamo del FMI, sino que, además, deberá solicitar más fondos, porque el Central está sin reservas para frenar corridas cambiarias y para garantizar la importación de insumos y mercancías esenciales para la economía local.

El gobierno nacional “logró ampliar el Swap con aquel país (China), lo que es un acuerdo en el que cada uno se envían divisas (pesos y yuanes), con el objetivo de que si alguno los necesita los pueda usar bajo cláusulas. Le otorgaron una ampliación de disponibilidad, que se lleve de US$ 5 mil millones a US$ 10 mil millones. Pero a condición de que lo utilice para el comercio con China, o sea, para pagar importaciones de China”, aclaró Acuña sobre el acuerdo celebrado por el Gobierno del Frente de Todos.

Sin embargo, la ampliación del Swap, implicaría que Argentina abra importaciones chinas que actualmente tiene cerradas, según detalló el analista. “Hay poca información al respecto y pocas declaraciones oficiales también. Eso es preocupante, porque todos queremos saber qué fueron a hacer, qué firmaron con China y qué implica para todos nosotros”, puntualizó Acuña.

En esta línea, el consultor puso de relieve que la visita que realizó una comitiva del Gobierno a China y la que realizará en las próximas semanas a Washington (Estados Unidos) tiene que ver con la licuación de las reservas del Banco Central, y en particular, con dos motivos. Primero, el BCRA “se está quedando sin dólares para intervenir en el mercado cambiario y apaciguar corridas (cambiarias) como la del mes pasado. Entonces estamos indefensos ante corridas”.

“Y la segunda cuestión es que cada vez tenemos más paradas las importaciones, porque al no tener dólares no podemos habilitarlos a los importadores y cada vez tenemos más paradas las importaciones”, advirtió Acuña, quien recordó que recientemente la empresa Flybondi suspendió vuelos a Argentina (y Misiones) porque no les habilitan los dólares para pagar el “lising” (alquiler) de los aviones.

Vinculado a estos problemas, Acuña recordó que “a fin de mes, alrededor del 15 viaja, la comitiva va a Washington para la renegociación del préstamo del FMI, (organismo que) nos pautó devoluciones en determinadas fechas. Además, teníamos que cumplir determinadas metas en materia de cuentas fiscales, es decir, reducir el déficit y engrosar las reservas. Bueno, ninguna de esas dos metas se cumplió”, sostuvo Acuña. Y añadió que el gobierno ahora tiene “que ir a EEUU a decir, ‘no cumplimos con las metas’, y que ‘los vencimientos de fin de mes, de unos US$ 2100 millones, no los vamos a poder pagar’”.

En ese escenario, el Gobierno argentino podría pedir una “pausa stand-still”, un impase, a los vencimientos de deuda.

Entonces, la cuestión para el Gobierno, es “ver cómo reestructuramos la deuda. Y encima después te tengo que pedir plata, porque no tengo para intervenir en el mercado. Pese a que una de las condiciones del FMI fue que, con el dinero prestado, no se podía intervenir en el mercado. Se flexibilizó eso y en abril les dejó vender US$ 2000 millones. Es el desafío de la comitiva”, puntualizó Acuña.

“La otra opción sería no pagar a nuestros acreedores y entrar en default como en 2001”, aclaró el analista.

Sin embargo, Acuña puso de relieve el problema de fondo de la Argentina, no es el monto de la deuda, sino la falta de ordenamiento en las cuentas públicas. “El problema no es la deuda, porque la deuda de Argentina en dólares representa el 35% de su PBI (Producto Bruto Interno) El país más endeudado es EEUU, que tiene el 126% de deuda sobre su producto (PBI) La diferencia es que a ese país le cierran los números y pueden pagar los intereses”, precisó el consultor. “Tenemos capacidad de endeudamiento, pero nuestras cuentas no están ordenadas y ese es el primer desafío”, sentenció.