Los convocados de Boca para el clásico con San Lorenzo

Boca enfrentará a San Lorenzo en el clásico este sábado, desde las 17.00 en la Bombonera, por la fecha 12 de la zona B de la Copa de la Liga, con la novedad de que volvió a ser convocado Guillermo Fernández tras una ausencia de más de un mes por el esguince en el tobillo derecho en la quinta jornada ante Central Córdoba. Además, el técnico Diego Martínez tendrá nuevamente a disposición a los que habían sido convocados a sus selecciones.

Pol, uno de los referentes y pieza importante para el cuerpo técnico, está otra vez disponible aunque no es seguro que juegue ante el Ciclón y empezaría entre los suplentes. De todos modos es una gran noticia para el azul y oro que comenzará una importante seguidilla y el próximo miércoles debutará ante Nacional Potosí en Bolivia por el grupo D de la Copa Sudamericana.

Además, otro que se reincorpora tras perderse el duelo ante Central Norte en la Copa Argentina es Luis Advíncula, que viene de disputar dos amistosos internacionales con Perú. El defensor reaparecería en el once y el que dejaría el equipo es Jabes Saralegui para que Lucas Blodel pase al mediocampo.

A su vez, Cristian Medina, que participó de la gira que realizó la selección argentina sub-23 también se sumó al grupo y compartiría el eje del mediocampo junto a Ezequiel Fernández. Para eso saldrá del once Vicente Taborda. Por último, Nicolás Valentini es otro que vuelve tras no haber tenido minutos en los amistosos de la selección argentina Mayor, pero será suplente.

Entre los que no serán parte del encuentro se destaca la ausencia de Ezequiel Bullaude, quien venía siendo una pieza de recambio habitual pero esta vez no estará y todo indica que después de junio dejará de ser jugador de Boca, que no hará uso de la opción de compra del volante que está a préstamo desde Feyenoord, informó el portal TyC Sports.