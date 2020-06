Macri, Michetti y Boudou recibirán pensiones, sin retroactivo

Mediante la resolución 230-2020, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) resolvió que abonará sin retroactivos -producto de la emergencia económica, financiera y previsional, entre otras- las pensiones no contributivas solicitadas por el ex Presidente Mauricio Macri y los ex vicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti, según marca la ley 24018.

La decisión de la ANSES se da en el marco de la polémica en torno al reclamo que hizo Amado Boudou, para poder cobrar la jubilación -y su correspondiente retroactivo-, planteo sobre el cual la Procuración del Tesoro emitió un dictamen favorable a la posición del ex vicepresidente por considerar que la resolución que emitió la Oficina Anticorrupción durante el gobierno anterior es “nula de nulidad absoluta”.

A poco de asumir, la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, emitió un expediente de pago en el que solicitaba que se otorgue la pensión a Boudou. Sin embargo, y en una decisión atípica, la ANSES obvió el pedido de Desarrollo y le dio intervención a la OA, a cargo de Laura Alonso, que desaconsejó pagar el haber.

Al no haber ningún pedido judicial que impida el pago a Boudou y, al estar normadas por la ley antes mencionada, la percepción de las pensiones les corresponde a todos los que hayan ejercido los cargos.

A modo de ejemplo: el beneficio lo cobran Fernando de la Rúa -y ahora su esposa en modo de pensión, Adolfo Rodríguez Saa por su periodo como Presidente y el exvicepresidente Julio Cobos, entre otros.