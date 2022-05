Manzur le pidió a los ministros que vayan al acto en apoyo a Alberto

BUENOS AIRES. El albertismo quiere dar una demostración de fuerza y Juan Manzur le pidió a los ministros del gabinete nacional que concurran al acto que el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, armó en apoyo a Alberto Fernández.

Según publicó LPO, el tucumano encabezó este jueves la segunda reunión del gabinete del año, en la que también reclamó a los funcionarios más énfasis en difundir la gestión.

Fuentes del gobierno indicaron que Manzur se refirió al acto que este viernes se llevará a cabo en Esteban Echeverría y pidió la participación de todos los ministros. Es decir, incluidos los que responden a la Vicepresidente Cristina Kirchner, con quien el mandatario, no se habla desde hace meses.

En principio se daba por hecho que estaría presente el núcleo duro del albertismo y en la Uocra decían tener confirmada la presencia del Ministro del Interior, el “camporista” Wado de Pedro.

Gerardo Martínez viene jugando fuerte por Alberto en la interna con Cristina Kirchner y espera juntar a 20 mil militantes. Además, esperan la presencia de gobernadores, intendentes y sindicalistas, además de la cúpula del gobierno. No hubo en cambio invitaciones para Cristina y Máximo Kirchner. Aunque, claro, De Pedro responde a ambos. De hecho, fue el Ministro del Interior quien encabezó la rebelión K y las renuncias masivas presentadas en 2020, tras la derrota en las PASO.

¿Estarán los gobernadores en el acto de apoyo a Alberto?

La presencia o no de los gobernadores alineados con la Casa Rosada, es una incógnita por estas horas. Y el Jefe de Gabinete y gobernador de Tucumán en uso de licencia, Manzur, asumió como propia la convocatoria del jefe de la Unión de Obreros de la Construcción. Hasta el momento, el ministro tucuman no logró juntar a los gobernadores en apoyo explícito a Alberto. Se suponía que Manzur era un dirigente que representa al difuso grupo de los gobernadores alineados con Alberto, en la interna con Cristina Kirchner.

Asimismo, Manzur también aprovechó la reunión para dar una muestra de unidad con el kirchnerismo. El jefe de Gabinete sentó a su lado a Wado de Pedro y luego difundió una foto en las que se los vio sonrientes.

Sin embargo, en la previa, el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández lanzó munición gruesa contra Cristina Kirchner y los funcionarios del entorno de la Vicepresidente. Les recordó que en la reunión de hace quince días Manzur insistió en que los funcionarios no estén de acuerdo con el Presidente deberían irse del gobierno.

“El que no esté de acuerdo con esa situación se saca la camiseta, se tiene que ir”

Antes de la reunión del Gabinete, Aníbal cuestionó el discurso de Cristina Kirchner en Chaco, hace dos semanas. “Hay cosas que a mí no me gustaron. No mencionó del Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo y el trabajo que se hizo, omitió hablar de la desocupación del 7%. Habló del tema Kulfas, una discusión de un tercio de un libro y no miran la gestión de Producción”, criticó.

“Cristina se corrió de la gestión. No tiene sentido que los que llegamos con un objetivo nos corramos para no seguir avanzando con ese tema. El método no puede ser la interna que fue lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. Tenemos que hablar para definir métodos y acciones constructivas y no hablamos de la oposición”, fustigó Aníbal contra la Vicepresidente.

“Todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos vamos hacia un mismo objetivo. El que no esté de acuerdo con la situación, ya lo dijo el jefe de gabinete en la reunión de gabinete, se sacan la camiseta y perderemos un voto. El que no esté de acuerdo con esa situación se saca la camiseta, se tiene que ir”, remató Aníbal, quien fuera Jefe de Gabinete durante entre febrero y diciembre del 2015, en la última etapa del segundo gobierno de Cristina.