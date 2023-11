Massa y Milei se vieron las caras a una semana del balotaje

A una semana antes de la segunda vuelta electoral, Sergio Massa y Javier Milei, protagonizaron el último debate presidencial de cara al balotaje, que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre.

Los candidatos buscaron sacarse ventaja y quedar mejor posicionados de cara al turno final en las urnas, que definirá quién de los dos será el próximo presidente de los argentinos.

A continuación, los principales cruces entre Massa y Milei

Dolarización, subsidios y acusaciones de “mentir”

El primero se dio por la economía, cuando Massa le pidió respuestas “por sí o por no” a Milei sobre subsidios, Vaca Muerta, a dolarizar la economía, privatización de los ríos y mares, y la eliminación del Banco Central.

“A mí no me vas a condicionar, ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios”, aseguró el libertario y aclaró que las tarifas “no se van a tocar” hasta que mejore la situación económica.

“Si trabajaste de pasante en el Banco Central, ¿por qué no te renovaron la pasantía? Entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo porque, en realidad, en algún momento te sentiste rechazado”, dijo Massa.

A lo que Milei respondió: “Era un joven que no estaba graduado. ¿O acaso la vida no tiene fracasos? No como vos que seguís siempre fracasando de la misma maner”.

El Papa Francisco y las relaciones internacionales

En el segundo eje, “Relaciones de Argentina con el mundo”, Massa también tomó el rol de interrogar a Milei por sus dichos sobre el Papa Francisco.

El ministro de Economía sostuvo que el libertario había llamado a Francisco como “representante del maligno” en la tierra y le preguntó si le iba a pedir perdón, algo que también hizo en el debate anterior.

“Lo que diga un integrante o un seguidor no quiere decir que sea la posición de La Libertad Avanza”, afirmó Milei, y luego agregó: “No tengo problemas en pedir disculpas cuando uno se equivoca”.

Equilibrio mental, denuncias y cruces por Macri y Cristina

El tercer eje fue el de la Educación, cuando se cruzaron por la propuesta de arancelar las universidades, a lo que el libertario admitió que esa idea es “de tercera generación”, por lo que no se aplicará “a corto plazo” de llegar al Gobierno.

Luego de que Massa pusiera sobre la mesa la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea, el libertario rechazó esa idea: “Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos. Fracasé cuando te quise enseñar”.

Además, el candidato presidencial de La Libertad Avanza advirtió la situación educativa del país y criticó las propuestas de Massa para el sector: “Están poniendo el carro adelante del caballo: primero hay que sacar a los chicos de la pobreza”.