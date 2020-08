Médicos por la Verdad: “Estamos en contra del aislamiento y de la vacuna insegura”

POSADAS. “Estamos en contra del aislamiento de las personas sanas, nunca tuvo sentido”, sostuvo Mariano Arriaga, uno de los Médicos por la Verdad, que adhiere a la marcha de este lunes contra el confinamiento indefinido, la principal medida política adoptada por el gobierno para enfrentar la crisis suscitada por la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2).

En diálogo con MisionesCuatro, Arriaga advirtió que el aislamiento impuesto por el gobierno, “con el tiempo empeoró la situación. Estar encerrado en malas condiciones, con mala nutrición porque no tenés dinero para comer, empeora todo”, sostuvo.

Por otra parte, el médico se mostró en contra de la vacuna que el presidente Alberto Fernández defendió en su anuncio de una producción masiva de elementos para la fabricación del inmunizante desarrollado por el laboratorio AstraZeneca en la Universidad de Oxford. “No a la vacuna, es otro de los puntos que tenemos. Si sale, va a ser una vacuna altamente insegura y no probada”, recalcó Arriaga, quien insistió en que las vacunas, “necesitan un tiempo de seguridad que esta vacuna no está cumpliendo”.

Asimismo, Arriaga advirtió que “es una vacuna de origen genético y tampoco tenemos la experiencia. Pueden pasar muchas cosas que no sabemos. Siempre y cuando hubiera una buena intencionalidad”, dijo suspicaz el médico, destacando el nexo entre el multimillonario Bill Gates, la Organización Mundial de la Salud y la vacuna de Oxford.

Cuestionamientos a la vacuna de Oxford

“La rapidez (con la que se impone la vacuna) también nos tiene que poner (en alerta) No hay una mortalidad que justifique esto. Si es verdad que las muertes que se atribuyen a coronavirus son de coronavirus y no son pacientes con otras patologías que mueren con coronavirus y si los certificados altamente dudosos, a pesar de todo esto, no habría necesidad de una vacuna”, opinó el médico.

En esta línea, Arriaga consideró que la cantidad de fallecidos ligados al coronavirus 2, es similar a la de una gripe estacional.

Arriaga también cuestionó la cuarentena obligatoria hasta que esté disponible una vacuna. “¿Cómo no va a haber vacaciones o vuelos hasta que esté la vacuna? La vacuna va a ser un requisito para todos. Decimos no a la vacuna de esta manera, y desconociendo lo que puede generar”, insistió el médico, pidiendo también, desde Médicos por la Verdad, un “debate científico y político entre instituciones para entender por qué nos están sometiendo a esto”.

“En Suecia las medidas tuvieron resultados excelentes”, enfatizó Arriaga sobre políticas de no confinamiento. Y subrayó: “Hoy nos dicen tienen que usar esta vacuna insegura y mañana nos pueden decir cualquier cosa”.

Las consignas de la marcha y la censura contra MpV

Según Arriaga, hay que “modificar el esquema del uso del barbijo” y carece de sentido que una persona, estando sola dentro de su automóvil, esté obligada o pueda sufrir una imputación penal, por no usar barbijo o tapa – boca.

Además, Arriaga sostuvo que hay fundamentos científicos a la postura que defienden con Médicos por la Verdad, pero es difícil mantenerse en la información pública, porque los medios masivos adhieren a la postura del confinamiento y porque en las redes sociales, sufrieron censura y maniobras, como la creación de cuentas falsas. Hay un “video de un premio Nobel de química francés, que aclaró que la cuarentena no tiene sentido. La ciencia siempre creció en el debate”, enfatizó.

Consultado al respecto, Arriaga explicó respecto de la marcha del 17-A, que buscan que “en cada lugar, cada persona sea generadora de una marcha”. “Desde Médicos por la Verdad, presentamos las consignas de No al aislamiento, No al esquema del barbijo y No a la vacuna”, finalizó.